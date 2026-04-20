Žádná obyčejná propiska, Pavel nechal v Chile pero plné granátů. Můžete ho mít taky

Matěj Klimša
  17:44
Pero, které zanechal prezident Petr Pavel v chilském prezidentském paláci, zdobí české granáty z Turnova. Symbolická náhrada za protokolární pero, které si přisvojil exprezident Václav Klaus, tak nese český symbol. Zájemci si mohou stejné pero dokonce pořídit.

Turnovští výrobci předem ani nevěděli, že má prezident Petr Pavel pero z jejich dílny. Zjistili to až z médií, radost ale neskrývali.

„Pro nás je velice potěšující zpráva, že naše pero posloužilo k takovému účelu, a to ještě v Chile, kde tenkrát pan Klaus odcizil protokolární pero,“ pověděl předseda představenstva turnovského Granátu Pavel Tvrzník.

Český exprezident Václav Klaus si před patnácti lety v Chile přisvojil pero s polodrahokamy. Situace se stala terčem řady vtipů po celém světě. Symbolické navrácení je podle výrobce doplněné o kus českého srdce. „Že tam pan prezident zanechal náhradu, je perfektní záležitost,“ doplnil Tvrzník.

Pero se dá na e-shopu turnovského Granátu pořídit za necelých 600 korun.
10 fotografií

„Vzal jsem si s sebou pero, které je ozdobeno českými granáty, abych měl něco, co reprezentuje Českou republiku,“ uvedl Petr Pavel. Používal ho na své poznámky.

Následné gesto podle mluvčího Pražského hradu Vojtěcha Šeligy vyplynulo spontánně z vývoje situace. Při podepisování memoranda o spolupráci v oblasti vesmírných technologií i antarktického výzkumu měl český velvyslanec Pavel Bechný potíže s nepíšícím připraveným perem.

„Když jsem viděl, že panu velvyslanci nepíše pero, které tam bylo připraveno, automaticky jsem mu podal to svoje,“ podotkl prezident.

Pavel vysvětlil, proč daroval v Chile své pero. Pak přespal v observatoři

„No a když už podepsal memorandum, které nás dostává do spolupráce na chilském národním satelitním programu, což považuji za mimořádně přínosné, říkal jsem si, že by bylo hezké nechat tam nějakou stopu, a to pero jsem tam zanechal.“

Pera v Turnově plní granáty už několik let. „Naše firma je dodává dlouhodobě pro Správu Pražského hradu i pro Úřad vlády. Výrobky s českým granátem jsou oblíbeným dárkem pro zahraniční delegace. Jde o symbol, je to náš národní kámen,“ popsal Tvrzník, který předpokládá, že o výrobek teď bude zvýšený zájem.

Pero se dá na e-shopu turnovského Granátu pořídit za necelých 600 korun. „Je to ale doplňkový sortiment, vyrábíme především šperky,“ dodal Tvrzník.

Český granát na britské královně

Nejde o první příběh, ve kterém figuruje český granát na světové úrovni. Kolekcí z českého kamene se mohla chlubit třeba i britská královna Alžběta II.

Královna si sadu šperků přivezla z návštěvy Brna v roce 1996. Předání přihlížel i tehdejší prezident Václav Havel. „Byl to jediný dar, který si královna odvezla na klíně. Brnu za něj pak poslala svůj portrét,“ zavzpomínal před pár lety autor kolekce Jiří Urban, kterého proslavily především repliky korunovačních klenotů.

Královnu zdobily české granáty, broží z Turnova se chlubila

Soupravu tvoří náhrdelník, náramek, brož a náušnice. Inspirací byla sada šperků Ulriky von Levetzow, která vlastnila nejcennější šperky z českých granátů. Další brož ozdobenou sytě rudými kameny pak královna obdržela v roce 2017 z rukou prezidenta Miloše Zemana. I tato brož má turnovské kořeny. Hrad ji tehdy koupil v pražské pobočce družstva Granát Turnov.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Žádná obyčejná propiska, Pavel nechal v Chile pero plné granátů. Můžete ho mít taky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.