Dvaačtyřicetiletý muž přepadl jabloneckou večerku minulou neděli krátce po půl osmé večer.
„Na prodejní pult položil košík s nákupem a využil momentu, kdy se od něj prodavačka odvrátila zády. Následně ji opakovaně udeřil. Poté prohledal přihrádky prodejního pultu, vzal tři krabičky cigaret i připravený košík se zbožím a z prodejny utekl. Zboží mělo hodnotu 1 308 korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Na místo ihned vyrazilo několik policejních hlídek. Jedna z nich si po půl deváté všimla podezřelého muže v ulici Liberecká.
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„Tam ho následně i zadržela a umístila do policejní cely. Napadená žena utrpěla zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření,“ zmínila Sochorová.
Mluvčí záchranářů Michael Georgiev potvrdil, že jeho kolegové na místě zasahovali. „Jednalo se o lehčí zranění,“ uvedl.
Lupič následně skončil ve vazbě. „Obviněnému nyní za loupež hrozí až deset let ve vězení,“ dodala policejní mluvčí.