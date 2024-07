Stěhování za čtvrt miliardy. Překladiště odpadu v Jablonci čeká přesun

Překladiště odpadu v Jablonci nad Nisou se přesune z areálu na Proseči do bývalé teplárny Brandl. Stěhování by mělo přijít na čtvrt miliardy korun. Prázdné místo v Proseči by mohly do budoucna zaplnit zaplnit nové byty.