Švihlá chůze byla málem potřeštěná, vzpomíná překladatel Monty Pythonů

Z televizního skeče pouliční fenomén. Překladatel Petr Palouš vysvětluje, jak se z britského absurdního humoru Monty Pythonů stala téměř celorepubliková zábava a proč se český humor neliší od britského.
Napadlo vás, že se „švihlou chůzí“ budou jednou pořádat pochody?
Vůbec ne. Den švihlé chůze 7. ledna se u nás rozšířil z Brna postupně do dalších univerzitních měst. Loni jsem dostal pozvánku do Olomouce, ale nemohl jsem přijet, ale je to tam také poměrně velké. Ujalo se to. A letos z iniciativy mé sousedky Lenky, která to chtěla jít už loni, jsme den oslavili i u nás ve Ferdinandově. Ale já to spíš jen tak symbolicky odsimuloval, protože to, co předváděl John Cleese, to je baletní výkon.
Michael Palin kdysi někde prohlásil, že jediní lidé, kteří se dokážou smát úplně všemu, jsou Češi a Angličané.