Švihlá chůze byla málem potřeštěná, vzpomíná překladatel Monty Pythonů

Petr Palouš překládal tvorbu legendární britské komediální skupiny Monty Python a vymyslel výraz ‚švihlá chůze'.

Eliška Marinská
  17:00
Pochod švihlou chůzí se v posledních letech šíří českými městy od Brna přes Olomouc až po sever republiky. Za tímto výrazem stojí překladatel a divadelní režisér Petr Palouš, který působil řadu let v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a nyní žije v obci Ferdinandov u Hejnic. Právě on před třiceti lety přeložil slavný skeč The Ministry of Silly Walks jako Ministerstvo švihlé chůze.

Z televizního skeče pouliční fenomén. Překladatel Petr Palouš vysvětluje, jak se z britského absurdního humoru Monty Pythonů stala téměř celorepubliková zábava a proč se český humor neliší od britského.

Napadlo vás, že se „švihlou chůzí“ budou jednou pořádat pochody?
Vůbec ne. Den švihlé chůze 7. ledna se u nás rozšířil z Brna postupně do dalších univerzitních měst. Loni jsem dostal pozvánku do Olomouce, ale nemohl jsem přijet, ale je to tam také poměrně velké. Ujalo se to. A letos z iniciativy mé sousedky Lenky, která to chtěla jít už loni, jsme den oslavili i u nás ve Ferdinandově. Ale já to spíš jen tak symbolicky odsimuloval, protože to, co předváděl John Cleese, to je baletní výkon.

Michael Palin kdysi někde prohlásil, že jediní lidé, kteří se dokážou smát úplně všemu, jsou Češi a Angličané.

