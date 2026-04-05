Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

Eliška Marinská
  8:24
Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na koupání si lidé však ještě počkají.
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...
17 fotografií

Přehrada Harcov v Liberci se po téměř čtyřleté rekonstrukci začne znovu napouštět a její okolí čeká proměna. Město chce první část nově upravené promenády otevřít už letos v létě. Přibudou nové cesty, schodiště u vody i zeleň.

Část od hráze směrem k restauraci Na Přehradě by mohla být pro návštěvníky přístupná v červenci. Do podzimu město plánuje dokončit i zbytek úprav.

„Vznikne velké žulové pobytové schodiště, přibudou převlékárny, nové stezky, bezbariérový přístup přes nový most do ulice Zvolenská,“ upřesnil mluvčí města Jan Král s tím, že přidají i nové osvětlení nebo třeba atypický herní prvek u pláže. Město také plánuje vysadit desítky stromů a tisíce rostlin.

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět.
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět.
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět.
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět.
Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou opět napouštět.
17 fotografií

O rekonstrukci samotné přehrady se postaral státní podnik Povodí Labe. „Práce našich předchůdců je úctyhodná, sto dvacet let provozu bez zásadnější rekonstrukce je skutečně obdivuhodný výkon,“ podotkl generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Podle něj přehrada odvedla skvělou práci a po takto dlouhé době si rekonstrukci už přece jen zasloužila.

Nádrž musela být kompletně vypuštěná. Dělníci odstranili více než 51 tisíc kubíků nánosů a zpevnili hráz. Pod ní vznikla podzemní štola. Součástí modernizace je i nový monitorovací systém, který bude sledovat stav přehrady.

„Díky rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s většími průtoky vody než nyní. V případě extrémních záplav bude možné kontrolovaně odvést z přehrady mnohem více vody,“ uvedl Šebesta s tím, že dokáže zabránit neřízenému přetékání přes korunu hráze. Podle něj vodní dílo dokáže převést i takzvanou desetitisíciletou vodu, aniž by byla ohrožena jeho stabilita.

Koupání až za rok

Přehradu čeká napouštění a zkušební provoz. „Rekonstrukce je u konce, ale tím práce nekončí. S napouštěním přejde vodní dílo do ověřovacího režimu, kdy budeme bedlivě sledovat každý aspekt chodu přehrady, vše vyhodnocovat a případně dále ladit,“ popsal Šebesta.

Návštěvníci se letos pravděpodobně ještě nevykoupou. „V průběhu prvního roku po napuštění nebude možné z důvodu vývoje jakosti vody využívat nádrž Harcov v plném rozsahu,“ vysvětlil Aleš Prokopec, tiskový mluvčí Povodí Labe.

Podle něj budou odborníci sledovat také kvalitu vody v Nise pod soutokem s Harcovským potokem.

„Na základě dohody budou výsledky mimo jiné poskytovány také Krajské hygienické stanici v Liberci,“ přiblížil Prokopec. „Proces napouštění přehrady by měl v závislosti na hydrologických podmínkách trvat v řádu několika týdnů až měsíce,“ objasnil.

Harcovská přehrada byla postavena na začátku 20. století a jejím hlavním úkolem bylo chránit město před povodněmi. Právě tuto funkci má rekonstrukce ještě posílit.

„Opatření zvýší ochranu centra města před povodněmi s tím, že dojde ke zlepšení časového průběhu povodňové vlny z Harcovského potoka a snížení její kulminace,“ dodal Prokopec.

Rekonstrukce začala v létě 2022 a vyjde maximálně na 535 milionů korun bez daně. Většinu nákladů zaplatí stát a dotací 7 milionů korun přispívá město. Za úpravy okolí zaplatí liberecká radnice téměř 80 milionů korun.

Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

