Napouštění liberecké přehrady se blíží, za úpravu okolí dá město 80 milionů

Liberec zaplatí za úpravy okolí přehrady Harcov skoro 80 milionů korun. V soutěži dostalo město sice jedinou nabídku, je ale o 16 milionů nižší, než čekalo. S výsledkem jsme spokojení, řekl ve středu náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Předpokládá, že smlouvu po vypršení všech zákonných termínů budou moci s firmou PK Advisory uzavřít na konci března a veškeré práce budou hotové do konce září.
Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.

Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.

Radnice chtěla okolí přehrady původně revitalizovat v minulém roce, podle Janďourka ale museli práce odložit kvůli zpoždění rekonstrukce nádrže, kterou financuje Povodí Labe. Kvůli tomu město nyní i znovu vybíralo dodavatele.

V prvním řízení zakázku už předloni získala firma Baustadt s cenou 66 milionů korun, v dojednaném termínu ale mohla provést práce jen za 6,3 milionu korun. Město a firma se proto dohodly na ukončení smlouvy.

Dřívější realizaci zakázky podle Janďourka znemožnilo, že se dosud nemohli dostat s mechanizací na promenádní cestu kolem přehrady, protože přístup na ni využívalo Povodí Labe pro zázemí své stavby. „Naše práce by měly začít v návaznosti na opuštění těch prostor. Povodí Labe nám slíbilo, že to bude do 31. března,“ řekl Janďourek.

Mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec ve středu konstatoval, že stavba se blíží k závěru. „Dělají se různé dodělávky a ve druhé polovině března budeme dělat suché zkoušky technologií. Pokud budou bez problémů, začneme pak i napouštět přehradu,“ dodal.

Přehrada Harcov dokončená v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách je kulturní památkou. Rekonstrukce probíhá od roku 2022. Stavba za 481 milionů korun bez daně zahrnuje opravu hráze, pravobřežní zdi a odbahnění dna. Stavbu mimo jiné prodloužily problémy při dotěsňování podloží hráze, aby se přes něj neztrácela zadržovaná voda. Práce komplikovaly velice složité geologické poměry.

Okolí přehrady chce radnice revitalizovat kvůli tomu, že patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém krajském městě a je oblíbeným místem pro vycházky a rekreační běhání. Práce budou podle náměstka rozdělené na etapy.

„První etapa, tedy úsek od hráze po pěší spojku do Blahoslavovy ulice, by měla být pro veřejnost zpřístupněna v srpnu, zbytek stavby bude probíhat do podzimu letošního roku,“ uvedl.

Obnovy se dočká více než kilometr dlouhá promenádní cesta včetně pláže u pravobřežní zdi přehrady. Přibudou i nová schodiště usnadňující přístup k pláži ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice. Nová bude i lávka přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice a přibude chodník na začátku Zvolenské ulice.

„Bude vysazeno 28 nových stromů a několik tisíc trvalek a cibulovin, dále pak bude instalováno zimoviště pro ježky, hnízdní budky či broukoviště,“ dodal náměstek.

