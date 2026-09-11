Co se ukrývá na dně? Potápěči po třiceti letech vyčistí jabloneckou přehradu

„Dno prošlo generálním úklidem před třiceti lety při ekologické akci Přehrada 96,“ sdělila mluvčí radnice Jana Fričová. Tenkrát potápěči objevili například pamětní desku věnovanou Ottovi Intzemu, který přehradu navrhl. Dnes je umístěna v parku pod hrází.
Položení základního kamene mšenské přehrady se uskutečnilo v roce 1906. „Letos si připomínáme řadu šestkových výročí vztahujících se k historii města. A dvě z nich přímo souvisí i s Jabloneckým mořem,“ vysvětlil primátor Miloš Vele (ODS), proč se přehradě v závěru letní sezony chce město více věnovat.
Dobrovolníci se sejdou v neděli 13. září na Tajvanu nedaleko základny městské policie. „Tam si řekneme organizační věci a mezi půl jedenáctou a jedenáctou začneme s úklidem,“ uvedl profesionální potápěč Jaroslav Kočárek z centra Snakesub.
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Spolu s kolegy kromě úklidu dna zkontrolují i ukotvení plovoucího dřevěného mola či modrých pontonů.
Pytle na odpad budou k dispozici na místě, akce je vhodná pro rodiny s dětmi, jednotlivce i party přátel. „Pokud někdo dorazí autem, může zaparkovat na Tajvanu před závorou,“ instruovala mluvčí Fričová, která předpokládá, že úklid potrvá do 16 hodin.