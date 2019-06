Zákaz vstupu i vjezdu. Oblíbená hráz v Jizerkách bude přes rok zavřená

Zapomeňte na oblíbené procházky po betonové promenádě nad bedřichovskou přehradou. Korunu 113 let staré hráze muselo Povodí Labe uzavřít kvůli velké opravě.

Práce začaly teď v červnu a potrvají do konce října příštího roku. Rekonstrukce výrazně omezí zatékání dešťové vody do hráze. Odborníci tam kromě jiného doplní odvodňovače a odvodňovací žlaby.

„Na koruně hráze se nyní začala bourat vozovka. Nedostanou se tam ani pěší turisté ani cyklisté,“ říká Ladislav Merta, vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Labe. „Se stavební firmou jsme se ale dohodli, aby v zimě pohyb po hrázi umožnila. Pokud to tedy z bezpečnostního hlediska alespoň trochu půjde,“ doplnil Merta.

Po hrázi přehrady na Černé Nise sice neprochází Jizerská magistrála, lyžaři tam z ní však často odbočují.

„Láká je pohled na zamrzlou a zasněženou přehradu, o čemž svědčí spousta fotek na sociálních sítích,“ uvádí ředitelka Jizerské o. p. s. Radka Davidová.

„Vozovku na hrázi rolbou neupravujeme, běžkaři si musí stopu prošlapat sami. Přes hráz si někdy zkracují cestu, aby nemuseli objíždět celou přehradu.“ Rekonstrukce koruny hráze začala již v roce 2017 a měla skončit už loni. Polská firma, jež vyhrála výběrové řízení, ale zkrachovala, a tak práce rychle ustaly. Novou soutěž o zakázku vyhrála liberecká společnost Integra stavby. Za opravu koruny hráze obdrží 17 milionů korun.

Vozovka je narušená

Po hrázi přehrady prochází silnice s železobetonovým povrchem. „V padesátých letech minulého století ho položili na původní dlažbu. V současné době je vozovka narušená, drolí se a propouští vodu,“ upozorňuje bedřichovský hrázný Petr Noswitz.

„Kdyby se neopravila, průsaky by mohly poškodit hráz. Při rekonstrukci půjdou stavbaři do hloubky kolem šedesáti centimetrů. Dolů položí speciální fólie, které zabrání zatékání vody do hráze.“

Do opravy hráze patří také nové chrliče. Dešťovou vodu odvedou do přehrady. „Novou silnici pokryje dlažba,“ prozrazuje Noswitz. Přehradě se vrátí hezčí podoba ze začátku minulého století.

Rekonstrukce koruny hráze v Bedřichově navazuje na opravu kaskády bezpečnostního přelivu, poškozené při bleskové povodni v roce 2010. Během současné opravy sníží Povodí Labe hladinu přehrady, ale nikoliv výrazně.

Bedřichovská přehrada vznikla v letech 1902 až 1906 na jizerskohorské říčce Černá Nisa. Vyrostla po pustošivých povodních, které napáchaly na konci července 1897 obrovské škody. Je nejvýše položenou přehradou v Libereckém kraji. Rozprostírá se ve výšce skoro 800 metrů nad mořem.

Oprava čeká i libereckou přehradu

Ještě větších oprav se dočká přehrada v Liberci – Harcově. Rekonstrukce odstartuje příští rok a posílí bezpečnost přehrady. Po opravě si při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Jako ochrana před povodněmi slouží harcovská nádrž již od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší rekonstrukce.

A v čem je hlavní smysl opravy? Kdyby po ní nastaly extrémní záplavy, dostalo by Povodí Labe z harcovské přehrady kontrolovaně mnohem více vody než teď. Zabránilo by se tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze.

Oprava harcovské přehrady potrvá do roku 2022 a vynutí si zákaz vstupu na hráz. Povodí Labe nádrž vypustí a vyčistí dno. Náklady na rekonstrukci přehrady dosáhnou zhruba 300 milionů korun.