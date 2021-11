Harcovská přehrada bude tři roky bez vody, oprava se prodražila o stamiliony

Lukrativní, ale technicky náročná. Taková je nabídka Povodí Labe pro stavební firmy na opravu vodního díla Harcov. Cena zakázky je 429 milionů korun bez DPH. Ještě vloni se přitom náklady odhadovaly o sto milionů nižší. Do zakázky se ale promítly současné rostoucí ceny stavebních materiálů i nákladů na pracovníky.

Oprava harcovské přehrady se totiž stále odsouvala. Původně se o ní začalo mluvit už v roce 2016, kdy se náklady odhadovaly na 160 milionů korun. Po zpracování projektu stavby ale vyšlo najevo, že práce budou dvakrát dražší. Odsouvání oprav pak přineslo další navýšení ceny. Otevírání obálek s přihláškami je naplánováno na 2. prosince. Vlastní zahájení prací tak začne příští rok.



„Nejproblematičtější je koruna hráze, do které zatéká. V podloží pod hrází dochází k nekontrolovaným únikům vody, protože těleso hráze je propustné, protéká jím i dešťová voda,“ upozorňuje mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. A není divu, přehrada neprošla za celou dobu své existence žádnou rekonstrukcí, tedy od roku 1904. Komplexní obnova je proto po 117 letech nutná. Na přípravu projektu přitom dohlíželi i památkáři, protože přehrada je kulturní památkou.

Nepůjde ale jen o hráz. Stavební ruch potrvá na přehradě 33 měsíců, tedy do konce roku 2024. Po ukončení rekonstrukce bude přehrada lépe připravena na zadržení vody po vydatných deštích a povodních. Kvůli tomu se změní tvar bezpečnostního přelivu a upraví koryto odtoku pod hrází. „V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady kontrolovaně mnohem více vody než teď a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze,“ vysvětluje Bendová.



Po rekonstrukci vodní dílo odolá i desetitisícileté vodě, jak prokázaly zkoušky na hydrotechnickém fyzikálním modelu. Aby se dala hráz lépe kontrolovat kvůli případným průsakům, vyvrtá se pod ní 129 metrů dlouhá podzemní štola. Z ní bude probíhat monitoring hráze a poslouží i při injektážích a těsnících pracích.

„Díky štole už se pak nebude muset přehrada vypouštět, když bude potřeba na hrázi něco opravit. Protože se v okolí přehrady nachází nemocnice, školka či památkově chráněná Liebiegova vila, tak se k těmto objektům instaluje během stavby zařízení, které bude monitorovat případné otřesy způsobené při ražbě štoly. Použití trhavin ale bude až krajní možností, pokud by to podloží nedovolilo jinak,“ upřesňuje Bendová.

Hladina vody v okolních studnách klesne

Hlídat se bude i hladina podzemních vod, jak upozorňuje Martin Kyselák z projekční firmy Valbek, která připravovala dokumentaci pro stavební povolení.



„Vypuštění přehrady bude mít dočasný dopad na výši hladiny podzemní vody asi 700 metrů od přehrady. Ta totiž sytí skalní puklinový systém, který je v místě přehrady. Při přípravě projektu jsme proto provedli pasportizaci 50 studní v okolí přehrady. Pokles hladiny se předpokládá u čtyř z nich. Voda ve studních se bude monitorovat bezprostředně před vypuštěním přehrady, během stavby i po opětovném napuštění,“ sdělil Kyselák.

Nejpozději do půl roku od zahájení rekonstrukce musí stavební firma provést i odbahnění přehrady. Na jejím dně teď leží přes 20 tisíc metrů krychlových bahna a dalších sedimentů, které zhoršují kvalitu vody. Největší podíl na tom má vyústění kanalizace některých domů v Harcově přímo do potoka, který přehradu napájí. Tento problém by měla sanovat nová splašková kanalizace města Liberec.

Do prosince 2023 pak vyžaduje Povodí Labe i sanaci rozpadající se pobřežní žulové zdi pod Promenádní cestou, aby mohlo město Liberec v roce 2024 realizovat svoji část obnovy přehrady.



„Konkrétně půjde o dvě náplavky, které usnadní přístup k vodě. U pláže vzniknou pobytová schodiště a také mola, různé herní prvky a další mobiliář, opraví se cesty pro pěší,“ řekl hlavní architekt města Jiří Janďourek. Úpravou projde i protější silnice v ulici Zvolenská, kde se plánuje široký chodník, aby se dal přehrada kolem dokola bezpečně obejít.