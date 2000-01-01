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Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě pivovaru Volt. Na trať vyběhly čtyři desítky recesistů, kteří si k lyžím oblékli zimní bundy, kombinézy nebo kabáty, nasadili čepice a navlékli rukavice. Na snímku je vítěz závodu Karel Novák, který zhruba tříkilometrovou trať zvládl za 21 minut a 19 sekund.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Trať vedla kolem nádrže číslo jedna jablonecké přehrady. Závodníci ji museli absolvovat pod jednu hodinu, jinak je čekala diskvalifikace.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Závod byl na vlastní nebezpečí. Účastníci se proto mohli posilnit v přilehlém pivovaru Volt.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Jedním z pravidel bylo zimní oblečení. Doplňky volili závodníci dle svého uvážení. Někdo si vytvaroval vlasy do aerodynamického tvaru...
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
... jiný závodník zvolil beranici. Teplota vzduchu byla přitom na začátku závodu přes třicet stupňů Celsia ve stínu.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Na start se postavil i legendární účastník Ruda Hancvencl starší. „Jezdím od prvního ročníku, vynechal jsem jen asi třikrát. Boty jsem si musel půjčit od syna, takže je mám o dvě čísla větší. Hlavní cíl je dojet,“ smál se veterán.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Většina trasy vedla po asfaltu. Místy si museli závodníci poradit se štěrkem.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Během závodu se postupně začalo zatahovat. První účastníci ale dojeli do cíle ještě před deštěm.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Účastníkům muselo být minimálně 18 let. Horní věkovou hranici pořadatel nestanovil.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Na startu panovala dobrá nálada. V cíli se většina účastníků rozprchla pod slunečníky, které se rázem staly deštníky.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Horké počasí vybízelo ke konzumaci studených nápojů, například piva v blízkého pivovaru Volt. Jeden ze závodníků ale počítal s náhlým ochlazením a vybavil se zásobou grogu.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Poslední metry byly pro některé závodníky nejtěžší. Zimní oblečení nasáklo vodu a znemožňovalo běžkařům pohyb.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Těsně před cílem museli závodníci proběhnout po hrázi jablonecké přehrady. Pak už je čekalo jen několik desítek metrů na zahradu pivovaru Volt.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA