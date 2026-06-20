Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť

Autor:
  18:00
Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě pivovaru Volt. Na trať vyběhly čtyři desítky recesistů, kteří si k lyžím oblékli zimní bundy, kombinézy nebo kabáty, nasadili čepice a navlékli rukavice.
Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026) Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Koupili parcelu na dům, ale stavět nesmějí. Rodina se ocitla v úřední pasti

Premium
Petr Matějů na parcele, kterou jeho rodina koupila v Liberci-Horním Hanychově....

V paradoxní situaci se ocitla rodina z Liberce. Koupila pozemek v Horním Hanychově vedený jako zastavitelný mezi rodinnými domy. Přesto na něm dnes nemůže legálně postavit dům. Zatímco majitelé mluví...

Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák vítal v cíli účastníky cimrmanovské jízdy. (13. června 2026)

Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...

Sprejeři poničili další místo v Českém ráji. Nápisy jsou přímo na skalách

Nejen pískovcové bloky, neznámý vandal poničil v Českém ráji i skály. Sprejem...

Nejen pískovcové bloky, neznámý vandal poničil v Českém ráji i skály. Sprejem na ně někdo napsal slovo „Akatsuki“, což odkazuje na skupinu nindžů z japonského anime. Policisté po sprejerovi či...

OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť

Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026)

Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...

Naletěla jsem ruské propagandě, sype si popel na hlavu Trumpova konspirátorka

Vlivná podporovatelka prezidenta Donalda Trumpa, americká krajně pravicová...

Americká pravicová extremistka Laura Loomerová, známá svými konspiračními názory a vlivem na prezidenta Donalda Trumpa, šokovala své okolí přiznáním, že podlehla ruské propagandě. Podle ní jí na lep...

Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá

Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala...

Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším působení vodní záchranné služby, která kvůli neshodám s vedením města již na dění na mšenském vodním díle...

21. června 2026  13:01

Zámek v Liberci čeká oprava, první fáze přijde na 45 milionů

Město koupí liberecký zámeček od společnosti Ústí Development ze skupiny MEI za...

Liberecký zámek čeká postupná rekonstrukce. Město nyní hledá projektanta pro přípravu kompletní dokumentace včetně návrhu jednotlivých etap oprav. První fáze má stát zhruba 45 milionů korun bez daně.

21. června 2026  8:28

OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť

Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026)

Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...

20. června 2026

Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří

Začátek letní přípravy fotbalistů Slovanu Liberec. Kouč Branislav Fodrek (v...

Liberečtí fotbalisté začali letní přípravu pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem už bez záložníka z Pobřeží slonoviny Toumaniho Diakitého a francouzského obránce Angeho N’Guessana. Řeší...

20. června 2026  17:21

Po srážce dvou aut zemřel na Liberecku řidič. Silnice byla několik hodin zavřená

ilustrační snímek

Po čelním střetu osobního auta s dodávkou byla uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na Liberecku, jeden z řidičů zemřel. Policie odkláněla ráno dopravu na objízdnou trasu přes Bílý...

20. června 2026  10:40

Koupili parcelu na dům, ale stavět nesmějí. Rodina se ocitla v úřední pasti

Premium
Petr Matějů na parcele, kterou jeho rodina koupila v Liberci-Horním Hanychově....

V paradoxní situaci se ocitla rodina z Liberce. Koupila pozemek v Horním Hanychově vedený jako zastavitelný mezi rodinnými domy. Přesto na něm dnes nemůže legálně postavit dům. Zatímco majitelé mluví...

19. června 2026

Celníci zajistili v provozovně 45 kilogramů kratomu, látku našel vycvičený pes

Látku našel speciálně vycvičený pes.

Celníci z Libereckého kraje odhalili provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Celkem zajistili s pomocí speciálně vycvičeného psa 45,2 kilogramu této látky, uvedli na síti X bez dalších...

19. června 2026  14:21

Prchavá krása v Liberci. Rozkvétá obří leknín, který unese i dvacet kilo

V Liberci vykvétá viktorie královská. (18. června 2026)

První noc je její květ sněhově bílý, druhou noc se zbarví dorůžova, poté se ponoří pod vodní hladinu. Nejstarší botanická zahrada v Česku si letos připomíná sedmdesátileté výročí od prvního vykvetení...

19. června 2026  11:56

Naletěla jsem ruské propagandě, sype si popel na hlavu Trumpova konspirátorka

Vlivná podporovatelka prezidenta Donalda Trumpa, americká krajně pravicová...

Americká pravicová extremistka Laura Loomerová, známá svými konspiračními názory a vlivem na prezidenta Donalda Trumpa, šokovala své okolí přiznáním, že podlehla ruské propagandě. Podle ní jí na lep...

18. června 2026  18:58

Jablonecké zastupitelstvo chce, aby odešla ředitelka gymnázia. Tvrdí, že selhala

Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Zastupitelé Jablonce nad Nisou na svém posledním jednání před prázdninami vyzvali ředitelku Gymnázia U Balvanu Michaelu Mutl k odstoupení. Vyhrocená situace na škole je podle nich důsledkem jejího...

18. června 2026  18:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kováč končí, oficiálně. Liberec potvrdil odchod trenéra, nahradí ho Slovák Fodrek

Branislav Fodrek jako trenér DAC Dunajská Streda

Mluví se o tom od středy, teď je jeho odvolání oficiální. Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který...

18. června 2026  10:39,  aktualizováno  17:13

KRNAP má nového ředitele. Volba Moravce však od řady obcí schytává kritiku

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...

18. června 2026  10:11,  aktualizováno  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.