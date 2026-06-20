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OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť
Koupili parcelu na dům, ale stavět nesmějí. Rodina se ocitla v úřední pasti
V paradoxní situaci se ocitla rodina z Liberce. Koupila pozemek v Horním Hanychově vedený jako zastavitelný mezi rodinnými domy. Přesto na něm dnes nemůže legálně postavit dům. Zatímco majitelé mluví...
Cimrmanovskou jízdu bičoval hustý liják, cyklisty vítal v cíli Zdeněk Svěrák
Ani hustý déšť neodradil přes sedmdesát cyklistů na historických kolech, kteří v sobotu vyrazili na spanilou jízdu po Cyklostezce Járy Cimrmana. V cíli, u kostela svatého Františka z Assisi v...
Sprejeři poničili další místo v Českém ráji. Nápisy jsou přímo na skalách
Nejen pískovcové bloky, neznámý vandal poničil v Českém ráji i skály. Sprejem na ně někdo napsal slovo „Akatsuki“, což odkazuje na skupinu nindžů z japonského anime. Policisté po sprejerovi či...
OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť
Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...
Naletěla jsem ruské propagandě, sype si popel na hlavu Trumpova konspirátorka
Americká pravicová extremistka Laura Loomerová, známá svými konspiračními názory a vlivem na prezidenta Donalda Trumpa, šokovala své okolí přiznáním, že podlehla ruské propagandě. Podle ní jí na lep...
Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá
Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším působení vodní záchranné služby, která kvůli neshodám s vedením města již na dění na mšenském vodním díle...
Zámek v Liberci čeká oprava, první fáze přijde na 45 milionů
Liberecký zámek čeká postupná rekonstrukce. Město nyní hledá projektanta pro přípravu kompletní dokumentace včetně návrhu jednotlivých etap oprav. První fáze má stát zhruba 45 milionů korun bez daně.
OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť
Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...
Nový liberecký kouč přivítal Hůlku. Diakité a N’Guessan sledují přípravu ze dveří
Liberečtí fotbalisté začali letní přípravu pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem už bez záložníka z Pobřeží slonoviny Toumaniho Diakitého a francouzského obránce Angeho N’Guessana. Řeší...
Po srážce dvou aut zemřel na Liberecku řidič. Silnice byla několik hodin zavřená
Po čelním střetu osobního auta s dodávkou byla uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na Liberecku, jeden z řidičů zemřel. Policie odkláněla ráno dopravu na objízdnou trasu přes Bílý...
Koupili parcelu na dům, ale stavět nesmějí. Rodina se ocitla v úřední pasti
V paradoxní situaci se ocitla rodina z Liberce. Koupila pozemek v Horním Hanychově vedený jako zastavitelný mezi rodinnými domy. Přesto na něm dnes nemůže legálně postavit dům. Zatímco majitelé mluví...
Celníci zajistili v provozovně 45 kilogramů kratomu, látku našel vycvičený pes
Celníci z Libereckého kraje odhalili provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Celkem zajistili s pomocí speciálně vycvičeného psa 45,2 kilogramu této látky, uvedli na síti X bez dalších...
Prchavá krása v Liberci. Rozkvétá obří leknín, který unese i dvacet kilo
První noc je její květ sněhově bílý, druhou noc se zbarví dorůžova, poté se ponoří pod vodní hladinu. Nejstarší botanická zahrada v Česku si letos připomíná sedmdesátileté výročí od prvního vykvetení...
Naletěla jsem ruské propagandě, sype si popel na hlavu Trumpova konspirátorka
Americká pravicová extremistka Laura Loomerová, známá svými konspiračními názory a vlivem na prezidenta Donalda Trumpa, šokovala své okolí přiznáním, že podlehla ruské propagandě. Podle ní jí na lep...
Jablonecké zastupitelstvo chce, aby odešla ředitelka gymnázia. Tvrdí, že selhala
Zastupitelé Jablonce nad Nisou na svém posledním jednání před prázdninami vyzvali ředitelku Gymnázia U Balvanu Michaelu Mutl k odstoupení. Vyhrocená situace na škole je podle nich důsledkem jejího...
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Kováč končí, oficiálně. Liberec potvrdil odchod trenéra, nahradí ho Slovák Fodrek
Mluví se o tom od středy, teď je jeho odvolání oficiální. Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Jeho nástupcem se stal pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který...
KRNAP má nového ředitele. Volba Moravce však od řady obcí schytává kritiku
Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...