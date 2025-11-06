Zapáchající kaluž, žádná podestýlka, tma. Prasata žila v hrůzných podmínkách

Autor:
  10:41
Dvě prasata, která žila v naprosto nevyhovujících podmínkách, odebrali veterináři chovatelce z Českého ráje. Zvířatům chyběla voda a podestýlka, kotec byl plný zapáchající tekutiny a nedostatečně osvětlený. Ženě nyní hrozí za týrání zvířat pokuta milion korun.
Prasata žila v nevhodných podmínkách.

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Libereckého kraje ve spolupráci s Turnovem a policií zasahovali před několika dny u problematické chovatelky v Kvítkovicích, které jsou částí obce Mírová pod Kozákovem.

„Žena chovala v naprosto nevhodných podmínkách dvě prasata domácí. Díky spolupráci zmíněných subjektů se podařilo obě prasata na místě odebrat a předat je do předběžné náhradní péče,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Inspektoři na místě zjistili, že prasata neměla přístup k napájecí vodě, v kotci také zcela chyběla podestýlka. Prasata proto musela ležet nebo stát v zapáchající tekutině, která jim ve stoje sahala po loketní kloub.

„Zvířata také neměla k dispozici suché místo pro odpočinek. V kotci byla prakticky stálá tma. Přístup světla byl nedostatečně zajištěn jen malým otvorem,“ přiblížil Vorlíček.

Krajská veterinární správa (KVS) pro Liberecký kraj společně s Turnovem proto přesunula zvířata do předběžné náhradní péče.

„KVS podá podnět pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, za což chovatelce hrozí ve správním řízení pokuta do výše jeden milion korun. Kromě tohoto zákona chovatelka porušila i veterinární a plemenářský zákon,“ dodal Vorlíček.

Zapáchající kaluž, žádná podestýlka, tma. Prasata žila v hrůzných podmínkách

