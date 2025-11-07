Hasiči na Semilsku likvidují požár vzduchotechniky v průmyslovém areálu

Oheň likvidovali pomocí výškové techniky, neboť se požár rozšířil na střechu v rozsahu deset krát deset metrů, informovali hasiči na síti X.
„Jedná se budovu, která není v tuto chvíli majitelem areálu využívaná. Na místo dorazily i jednotky ze stanice profesionálních hasičů z Jičína v rámci mezikrajské spolupráce,“ doplnili hasiči Libereckého kraje.
Při jejich příjezdu v budově nikdo nebyl, majitel areálu ji nyní nevyužíval. Po čtyřech hodinách od nahlášení požáru ohlásil velitel hasičů lokalizaci, oheň se tedy už nešířil.
Lokalizaci požáru velitel zásahu ohlásil na krajské operační středisko v 19:37, přibližně za čtyři hodiny od nahlášení jeho vzniku na tísňovou linku. Hasiči zajištění na lanech poté pokračovali v rozebírání střechy a vyhledávání skrytých ohnisek pro jejich dohašení.
Na požár střechy hasiči nasadili speciální hasicí zařízení CCS Cobra, které umí proříznout různě silné stěny, pláště budov nebo střechy. Střechu musí rozebírat pro odhalení skrytých ohnisek.
Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů. Dorazila také dronová skupina z liberecké stanice, která mapovala prostor střechy. Z budovy hasiči později za pomoci vysokozdvižného vozíku vyvezli dvě tlakové nádoby s kyslíkem o objemu 300 litrů.
