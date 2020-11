Chceme co nejdřív vyrábět, říká šéf firmy, které shořela hala na matrace

Společnost teď hledá volné prostory v okolí, aby se více jak stovka zaměstnanců mohla vrátit do práce. „Už máme pár vytipovaných prostor, které budu v nejbližších dnech objíždět,“ říká Petr Vašíček.

Víte už, proč hořelo?

Příčinu policisté stále vyšetřují. Jednou z verzí je závada na výrobním zařízení.

Jaká je výše škody?

Výši škod dáváme dohromady, ale určitě přesahuje sto milionů korun.

Nabízí se srovnání s požárem Severochemy před třemi lety v Liberci, kdy oheň napáchal taky škodu přes sto milionů korun. Tam stopy ukazují na neúmyslné zavinění jedním ze zaměstnanců. Nemohlo tady dojít k něčemu podobnému?

Stalo se to během výrobního procesu. Přestože byl svátek, vzhledem k množství objednávek jsme normálně vyráběli. Nepředpokládám, že to byl nějaký úmysl nebo kriminální čin.

Co všechno shořelo?

Kompletní výrobní technologie na výrobu matrací.

Vy ale vyrábíte i rošty. Této výrobě se nic nestalo?

Ostatní sortiment mimo matrací nebyl zasažen, protože ten se vyrábí v jiných prostorech. V Hořicích máme logistické centrum, kde máme velkou skladovou zásobu matrací, takže odtud stále pokračují dodávky zákazníkům. Spousta z nich ještě ani nepocítila, že my už přes týden nejsme schopni vyrábět.

Ti další zákazníci to pocítí?

Všechny jsme obeslali s prosbou o shovívavost v termínech. Mohlo by dojít k prodlení s dodávkami, ale vidím to v řádech týdnů.

Požár vás zastihl v době před Vánocemi. Stihnou mít zákazníci své objednávky pod stromečkem?

To načasování není nejlepší, i když co se týče naší produkce, tak tento rok byl extrémně rekordní. I přes covid, který zasáhl spoustu sektorů, to výrobu matrací naopak posílilo. Naše teorie je, že lidé zůstávali doma, nejezdili na dovolené a zaměřili se na zlepšování svých domácností. Každopádně objednávky, které jsme měli do současné doby přijaté, chceme vyexpedovat z velké části do Vánoc.

Výrobu matrací jste tady museli přerušit, ale přesto je vyrábíte dál, jen v jiném závodě, že?

Ano, máme volné výrobní kapacity v jiných výrobních závodech, kterých máme přes 25 v Evropě. Tam se koncentrujeme na to, abychom co nejrychleji obnovili dodávky.

Kdo jsou vaši zákazníci? Spotřebitelé nebo obchody?

My dodáváme do nábytkářských řetězců, dodáváme do speciálek pro zdravé spaní a do e-shopů. Nezaměřujeme se na dodávky koncovým zákazníkům.

Kolik v tomto závodě pracuje zaměstnanců a co s nimi teď bude?

Máme zhruba sto kmenových zaměstnanců. Většina z nich pomáhá na úklidu škod, abychom minimalizovali další ztráty. Momentálně jsou na přerušení práce ze strany zaměstnavatele, ale na sto procentech platu. Snažíme se najít jejich uplatnění.

Jaké budou nejbližší kroky?

Snažíme se najít v okolí prostory, které splňují naše požadavky na obnovení výroby. Už máme pár vytipovaných prostor, které budu v nejbližších dnech objíždět. Pokud tam bude vůle ze strany majitelů, tak je plán, že bychom tam urychleně zahájili výrobu. Využili bychom technologii, kterou máme v jiných pobočkách. Například v Dánsku máme volný prošívací stroj.

Jak to vypadá v současnosti v areálu?

Areál se musí kompletně sanovat, dojde k demolici, protože budovy jsou staticky narušeny. Jak moc, to určí statik, na jehož zprávu čekáme. Požár zasáhl tři haly různého stáří.

Budete zpřísňovat bezpečnostní opatření?

Ve všech našich závodech musíme dodržovat nejvyšší protipožární standardy. Máme pravidelné kontroly, audity od renomovaných auditorů. Udělali jsme maximum, co je možné a nenapadá nás, jak to ještě zlepšit.

Jak se k požáru staví pojišťovna?

Komunikujeme spolu a přístup je dobrý. Máme seznam podkladů, které chtějí, a jsou připraveni na zálohové krytí, abychom byli schopní dostat sem výrobní technologie.