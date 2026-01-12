Na Českolipsku hoří stodola, hasičům komplikuje zásah mrazivé počasí

Autor:
  8:32
Hasiči od brzkého rána zasahují u požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zásah jim komplikuje mrazivé počasí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Událost nám byla nahlášena kolem čtvrt na šest ráno,“ sdělila mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Požár stodoly na Českolipsku (12. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Požár likviduje osm hasičských jednotek. „Na místě vyroste stan pro zasahující hasiče, aby tam měli zázemí, protože jim zásah komplikují mrazivé teploty. Už nyní jsou pro ně zajištěné teplé nápoje,“ přiblížila mluvčí.

Pro dostatečné zásobování místa vodou hasiči zřídili čerpací stanoviště na Svitavce v blízkosti místa zásahu. „Mráz nám částečně komplikuje zásah i proto, že při takto silných mrazech dochází k zamrzání čerpadel na cisternách,“ dodala Benešová. Příčinu požáru a škody, které napáchal, určí vyšetřovatel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Místo pomoci arogance, kritizuje žena zásah záchranářů. Partner měl horečky

Liberečtí záchranáři musejí pomáhat svým frýdlantským kolegům a vyjíždět za...

Krajští záchranáři prověřují stížnost ženy z Liberecka na neprofesionální postup při poskytování pomoci. Na sociální síti Facebook popsala údajně arogantní chování posádky záchranné služby u jejího...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

ilustrační snímek

Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...

Na Českolipsku hoří stodola, hasičům komplikuje zásah mrazivé počasí

Požár stodoly na Českolipsku (12. ledna 2026)

Hasiči od brzkého rána zasahují u požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zásah jim komplikuje mrazivé počasí.

12. ledna 2026  8:32

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

Klinika se otevře v bývalé administrativní budově Avicena v Liberci. První...

Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí...

11. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  15:28

Nejhorší scénář se nenaplnil, těší Nebylu, oporu Jablonce

Sebastian Nebyla už trénuje s Jabloncem.

Na konci října odehrál celé vítězné derby proti Liberci, ale pak se z prvoligových trávníků vytratil. Slovenský záložník a jedna z klíčových opor fotbalistů FK Jablonec Sebastian Nebyla od té doby...

11. ledna 2026  8:16

Sestry chtěly společnou svatbu, teď slaví 50 let po boku stejných mužů

Premium
Eva Záklasníková s manželem Jindřichem drží svatební fotku z ledna 1976.

Dvě sestry, dva příběhy lásky a jedna společná svatba. Hana Tandlerová a Eva Záklasníková společně do manželství se svými partnery vstupovaly ve stejnou chvíli, a to 10. ledna 1976 na liberecké...

10. ledna 2026

Muž naletěl podvodníkům s kryptoměnami, za dva měsíce jim poslal čtyři miliony

ilustrační snímek

Liberečtí kriminalisté se od začátku tohoto roku zabývají podvodem, při němž muž během dvou měsíců postupně přišel o více než čtyři miliony korun. Podvedený uvěřil svodům investování do kryptoměn.

9. ledna 2026  13:37

Půlka řidičů nedá na kruháči blinkr, říká instruktor. Čechy tepe i za kulturu jízdy

Premium
Lukáš Stejskal na YouTube komentuje záznamy jízd ze své autoškoly. Vycvičil...

Autoškolu provozuje od roku 1998. Chce, aby se jeho žáci poučili z chyb. Před šesti lety se proto rozhodl k hodinám teorie a praktickým jízdám připojit i videoobsah, který začal zveřejňovat na...

9. ledna 2026

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...

9. ledna 2026

Sněhový Krakonoš se vrátil do Jilemnice. Pán hor dal tvůrcům zabrat

Díky mrazivému počasí ale socha může vydržet i několik týdnů. (8. ledna 2026)

Na náměstí v Jilemnici opět dohlíží Krakonoš. Po několika letech tam ze sněhu umělci vytvořili přes šest metrů vysokou sochu sedícího Pána hor. Letos dal tvůrcům hodně zabrat kvůli tuhým mrazům. Jeho...

8. ledna 2026  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

ilustrační snímek

Cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se ve středu pokusil odvést z mateřské školy v Liberci jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a...

8. ledna 2026  11:47

Místo pomoci arogance, kritizuje žena zásah záchranářů. Partner měl horečky

Liberečtí záchranáři musejí pomáhat svým frýdlantským kolegům a vyjíždět za...

Krajští záchranáři prověřují stížnost ženy z Liberecka na neprofesionální postup při poskytování pomoci. Na sociální síti Facebook popsala údajně arogantní chování posádky záchranné služby u jejího...

7. ledna 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.