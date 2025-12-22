Kvůli husté mlze v Liberci nemohly v noci vzlétnout záchranářské vrtulníky. Do Prahy na popáleninové centrum tak oba středně těžce zraněné museli záchranáři dopravit sanitkou.
„Další čtyři nadýchané osoby jsme pozemní posádkou převezli na urgentní příjem do liberecké nemocnice. Jedna osoba byla vyšetřena na místě,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Informaci o požáru ve Věkově ulici přijali hasiči ve 22:27.
„Při příjezdu jednotek na místo se venku nacházely tři samoevakuované osoby. Další tři osoby, které se nacházely uvnitř domu, zachránili hasiči přes balkon pomocí výškové techniky,“ uvedla na Facebooku zastupující krajská mluvčí hasičů Monika Tóthová.
Všech šest lidí skončilo v péči zdravotníků, ošetření potřeboval i soused.
Požár likvidovali hasiči ze čtyř jednotek zhruba hodinu a půl. Likvidaci požáru nahlásil velitel zásahu ve 23:51.
„Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 1,5 milionu korun. Efektivním zásahem se podařilo uchránit hodnoty ve výši 20 milionů,“ dodala Tóthová. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.