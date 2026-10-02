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Při požáru rodinného domu se zranil jeden člověk, hasiči vynesli z plamenů psa

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  9:25
Osm hasičských jednotek zasahovalo v noci na pátek u požáru rodinného domu v Liberci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Při požáru se zranil jeden člověk.

KRIMI

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Požár vypukl v Dolním Hanychově krátce po třetí hodině ráno. Na místo ihned vyrazilo osm jednotek hasičů. Požár byl tak rozsáhlý, že hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

„Při příjezdu první hasičské jednotky byla plameny zasažena celá obytná část domu. Následně se plameny rozšířily do podkrovní a střešní části domu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

V libereckém Dolním Hanychově hořel rodinný dům. (2. října 2026)
V libereckém Dolním Hanychově hořel rodinný dům. (2. října 2026)
V libereckém Dolním Hanychově hořel rodinný dům. (2. října 2026)
V libereckém Dolním Hanychově hořel rodinný dům. (2. října 2026)
11 fotografií

Ještě před příjezdem hasičů opustil dům jeden z jeho obyvatel. „Byl zraněný a nadýchal se zplodinami hoření,“ zmínila mluvčí. Ze silně zakouřeného domu se hasičům podařilo vynést psa.

„Díky včasnému zásahu jednotek se hasičům podařilo uchránit před požárem přilehlou hospodářskou část budovy,“ poznamenala Benešová.

Hasiči uhasili požár po půl šesté ráno. „Příčina vzniku požáru i výše škod se nyní vyšetřují,“ dodala mluvčí.

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