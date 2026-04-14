Ve vyhořelém areálu na Semilsku chce firma obnovit výrobu, zatím ji přesune

Podle Vladimíra Suchánka, jednatele firmy Suchánek & Walraven už firma s odstraňováním škod začala. „Objednali jsme si specializovanou firmu, schválenou pojišťovnou. Říkali, že to potrvá asi měsíc,“ uvedl jednatel.
Suchánek zatím nedokáže odhadnout, za jak dlouho se podaří vybudovat v Horce nový výrobní areál. „Je teprve v šetření, proč se to stalo. A zatím ani nevím, jak dlouho pak všechny stavební procesy mohou trvat,“ dodal.
Příčina požáru je nejasná
Příčinu vzniku jednoho z největší požárů v Libereckém kraji za několik posledních let šetří policie. Její regionální mluvčí Dagmar Sochorová řekla, že vyšetřovatelé zatím nevyloučili žádnou příčinu, mezi které obecně patří technická závada, nedbalost i úmysl.
„Jsou mimo jiné zadané znalecké posudky a budeme čekat na jejich výsledky,“ dodala Sochorová.
Společnost Walraven, která vyrábí kovové díly a součásti a montážní systémy, zatím jako dočasnou náhradu využije své závody v nedaleké Čisté a v Borovnici na Trutnovsku.
Firma přesune i pracovníky
„Musíme koupit nové stroje a rozjet to tam,“ uvedl Suchánek. Podle něj počítají s tím, že do okolních závodů přesunou i pracovníky z vyhořelého areálu v Horce. „Jsou teď na sto procentech na překážkách v práci (náhrada mzdy, pozn. red.),“ dodal Suchánek. Podle něj jde zhruba o 100 pracovníků.
Společnost Suchánek & Walraven podle údajů v obchodním rejstříku zaměstnává zhruba 330 lidí. Poslední známý hospodářský výsledek je za rok 2024, kdy při tržbách 1,25 miliardy dosáhla zisku skoro 72 milionů korun.
Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno
Hasičům byl požár průmyslového areálu na pomezí Libereckého a Hradeckého kraje nahlášený minulý týden ve čtvrtek před 16 hodinou, zásah trval 19 hodin.
Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň poplachu, o půl hodiny později ho zvýšili na třetí stupeň ze čtyř a povolali další posily. Zasahovalo 20 jednotek, z toho 13 z Libereckého a sedm ze sousedního Královéhradeckého kraje.