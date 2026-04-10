Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

  8:12aktualizováno  8:41
Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji, škody hasiči předběžně odhadli na 300 milionů. Dopoledne mají přijet vyšetřovatelé.
Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026) | foto: Sbor dobrovolných hasičů Pecka

Požár průmyslové haly u železniční trati byl hasičům nahlášen ve čtvrtek kolem 16:30. Hořet začala střecha výrobní haly, při příjezdu hasičů už šlehaly plameny střechou ven.

K ohni se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.

Pod kontrolu dostali hasiči požár ve čtvrtek večer, lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 20:00. Poté začali dohašovat skrytá ohniska. Před půlnocí se jednotky začaly stahovat na základny.

„Zásah ještě neskončil,“ řekla dnes po 7:00 mluvčí zastupující Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.

Při požáru nebyl nikdo zraněn. Zhruba dvě desítky zaměstnanců se z haly evakuovaly ještě před příjezdem hasičů. Podle zastupující mluvčí hasičů patří požár k největším v Libereckém kraji za posledních několik let.

Příčina vzniku požáru je v šetření, řekla v pátek Masná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají

Zuzana Königová vyřezává do vajec nejrůznější ornamenty, používá při tom...

Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku...

Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...

Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...

Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026)

Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji,...

10. dubna 2026  8:12

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  20:41

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Odsouzený Půta v Senátu? Prohra všech slušných lidí, míní jeho rival Vosecký

Premium
Senátor za Českolipsko Jiří Vosecký

Po osmnácti letech opustil hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) senátor za Českolipsko Jiří Vosecký. Podle něj se hnutí odklonilo od původních ideálů a ztrácí transparentnost. Objevuje se ale...

9. dubna 2026

Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají

Zuzana Königová vyřezává do vajec nejrůznější ornamenty, používá při tom...

Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku...

9. dubna 2026  11:36

Ostatky nalezené v rezervaci u hranic patřily muži, který zmizel při blackoutu

ilustrační snímek

Kosterní ostatky, které se nedávno našly na Liberecku v meandrech řeky Smědé, patřily devět měsíců pohřešovanému muži. Totožnost zemřelého potvrdila provedená pitva. Ta také vyloučila, že měl na jeho...

8. dubna 2026  16:44

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

8. dubna 2026  12:41

Liberecká zoo slaví přírůstek, hřebeček je nadějí pro ohrožené zebry

Samec, který se narodil koncem minulého týdne, je v dobré kondici a prospívá.

Liberecká zoologická zahrada se chlubí mládětem silně ohrožené zebry bezhřívé. Samec, který se narodil koncem minulého týdne, je v dobré kondici a prospívá. Při troše štěstí si jej mohou prohlédnout...

8. dubna 2026  11:51

Z ateliéru ukradli díla autora Pražského metronomu. Asi mysleli, že jsou bronzová

Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů.

Zloději vykradli bývalou márnici, která sloužila věhlasnému sochaři a autorovi Pražského metronomu Vratislavu Karlu Novákovi jako ateliér. Z jeho někdejší dílny v jabloneckých Rýnovicích zmizely v...

7. dubna 2026  15:59

V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

ilustrační snímek

Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní...

7. dubna 2026  11:48

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny

Vznikající rezervace v Českém ráji je zatím malá, měla by se však postupně...

Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí klisny, po narození mláďat se počet zvířat zdvojnásobí. Zvířata poskytla rezervace velkých kopytníků ve...

6. dubna 2026  8:13

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

