Velitel zásahu proto rozhodl o nasazení dvou průzkumných skupin, které v hořícím domě našly muže. Hasiči jej vynesli ven a ihned resuscitovali. „Resuscitace byla úspěšná,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová. Pacienta poté předali do péče zdravotníků.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev potvrdil, že do Rychnova vyjížděli ke dvěma lidem.
„Žena byla po našem příjezdu při vědomí, chodila venku. Vyšetřili jsme ji a ponechali na místě. Druhou osobu – muže – u nějž podle hasičů probíhala krátkodobá resuscitace, nám předávali při vědomí. Pacient komunikoval a byl převezen do jablonecké nemocnice na interní ambulanci,“ doplňuje Georgiev.
„V rodinném domě byla požárem zasažena jedna místnost, ve které hořely odpadky. Na lokalizaci a likvidaci požáru hasiči nasadili jeden vysokotlaký proud a požár dostali během pár minut pod kontrolu,“ líčí Benešová.
Kvůli velkému množství zplodin hoření bylo třeba odvětrat budovu pomocí přetlakové ventilace. Velitel zásahu nahlásil úplnou likvidaci požáru na operační středisko v 7:45.
„Plameny se tedy podařilo zcela uhasit do zhruba padesáti minut od nahlášení požáru na tísňovou linku,“ uzavírá Benešová. Na místě zasahovali jak profesionální, tak dobrovolní hasiči, kteří kromě obyvatele domu zachránili také tři kočky a psa.