Lidé kupují svačiny hasičům, nabízí i dočasný azyl zvířatům ohroženým ohněm

Bylo jim jasné, že hasiči v Hřensku po dlouhém boji s ohněm musí být unavení, že jim pravděpodobně dochází jídlo i pití. Skupina dobrovolníků ze severu Čech si zjistila, co je aktuálně potřeba, dohodli se se starostou Hřenska i se Správou Národního parku České Švýcarsko. Naplnili dva kombíky potravinami a vydali se do míst, odkud se v uplynulých dnech šířila mračna kouře do zbytku republiky.

„Když jsme se blížili k Hřensku, svíral se nám žaludek. Čím víc jsme se blížili, tím víc si člověk uvědomoval, jak velký boj se v těch lesích odehrává. A počasí se bohužel přiklánělo zatím na stranu ohně,“ vypráví Jitka Chladná ze Stráže pod Ralskem, která rychlou sbírku na sociálních sítích a mezi známými zorganizovala. „Je to to nejmenší, co pro hasiče, kteří nasazují své životy, může člověk – nehasič – udělat,“ říká.

Před tím, než se lidé na vlastní pěst k hranicím vydají, by se podle ní měli spojit s kompetentními lidmi a domluvit se na jasné pomoci. „Aby se opravdu přivezlo to, co je důležité v danou chvíli pro dané místo,“ pokračuje Chladná.

Když dorazili do hasičské zbrojnice se zásobami, hasiči zrovna hasili oheň přímo ze dvora. „Hasiči a všichni, kdo jim pomáhali, nás přivítali dobře, měli radost. Ale v jejich očích byla vidět únava a napětí,“ popisuje dobrovolnice.

Vlna lidské solidarity

V úterý vyhlásila bleskovou sbírku také Česká Lípa. Lidé mohli nosit potraviny do bývalé hasičárny, odkud vyrazila tři plně naložená hasičská auta do Krásné Lípy. „Opět nás překvapila obrovská vlna solidarity, protože jsme velké množství potravin nashromáždili jen za několik hodin. Jsme lidem opravdu vděční,“ podotýká mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

„Objevily se hloupé fámy, že hasiči zasahující v Hřensku nejsou dostatečně zásobováni stravou. Důrazně upozorňujeme, že o jejich stravu se skvěle stará Správa národního parku. Krom toho jsme zásobeni bohatými potravinovými dary veřejnosti,“ uvedli ve středu na sociálních sítích hasiči Ústeckého kraje.

Liberecký kraj zatím žádnou sbírku neorganizuje, lidem doporučuje, aby se zapojili do těch existujících. „Kraj nyní připravuje okamžitou pomoc v podobě dodávek pitné vody hasičům. Také je připraven pomoci finančně, až budou vyčíslené konkrétní škody,“ informuje mluvčí kraje Filip Trdla.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje vyslal do národního parku cisterny i další zásahovou techniku. Řady hasičů, kteří od neděle brání lesy, obce i domy, doplnilo 18 profesionálních hasičů ze Semil, Liberce, Jablonce nad Nisou a České Lípy.

Na hranici života a sil

„Je jisté, že na hranici sil a života tam zasahují hasiči, aby udrželi oheň na co nejmenším území a co nejdál od lidských sídel. Přesto zplodiny mají dopad na život a zdraví lidí a ekonomicky si ani nedovolím tento zásah odhadnout. Kdyby příroda byla v lepší kondici, tedy složení lesů, dostatek vody, a tím i jiné mikroklima, tak rozsah požáru nebude tak velký,“ míní Václav Židek, radní Libereckého kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Tři dny po začátku požáru vznikla na Facebooku skupina, která sdružuje lidi nabízející pomoc koním a zvířatům z oblastí zasažených požáry. Má téměř pět set členů a stále se rozrůstá. Desítky lidí zde nabízí dočasný azyl pro koně či drobná zvířata, a to včetně jejich přepravy. V Horní Polici dosud ustájili čtyři koně.

„V úterý se nám podařilo z oblasti Vysoké Lípy odvézt čtyři koně, dvě hříbata a čtyři kusy dobytka do náhradního ustájení na farmě Filipov. Další koně jsme odvezli s bratrem k nám do Horní Police. Stále jsem na telefonu a čekám, jak se situace vyvine v Růžové, kde je hodně hospodářských zvířat, či v Jánské, kde je problém spíše s dýmem, který koně bohužel velmi dusí,“ přibližuje Petra Bílková.

Náklady spojené s umístěním koní momentálně neřeší, protože je jí jasné, že majitelé zvířat mají plnou hlavu jiných starostí.