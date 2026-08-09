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V Liberci hořel dům, evakuovalo se 15 lidí. Záchranáři ošetřili vyčerpané hasiče

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  19:04aktualizováno  22:23
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se událost obešla bez zranění, požár dostali před 19. hodinou pod kontrolu. Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev později večer upřesnil, že na místě ošetřili pět zasahujících, čtyři z nich byli vyčerpaní hasiči.

KRIMI

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Krajští hasiči přijali na tísňové lince oznámení o požáru střechy nízké budovy na Nerudově náměstí v Liberci. Hasební práce probíhaly zhruba od 17:45, vzhledem k rozsahu požáru proběhla i evakuace osob z okolních domů.

„Ošetřili jsme na místě jednu osobu kvůli alergické reakci po bodnutí hmyzem, další čtyři byli hasiči. V tomto případě šlo o přehřátí organismu, vyčerpanost,“ uvedl mluvčí záchranky.

Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
7 fotografií

„Na místě zasahuje pět jednotek požární ochrany. Požár se podařilo lokalizovat v 18:45,“ oznámila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Petra Knížková s tím, že událost evidují bez zranění. „Patnáct osob se evakuovalo samo ještě před naším příjezdem,“ dodala.

Hasiči nasadili dva vnitřní proudy a jeden vnější pomocí výškové techniky. Na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Policisté kvůli zásahu složek záchranného systému omezili dopravu v centru města. Po 21:00 byly komunikace v okolí Nerudova náměstí opět průjezdné.

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