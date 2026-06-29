Oznámení o požáru přijalo operační středisko dvě minuty před čtvrtou ráno. „Odstavený kamion v ovocném sadu, který hořel na neobvyklém místě, považuji za nevšední zásah. Dostat požár pod kontrolu se hasičům podařilo ve 4:24,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
Při likvidaci požáru nasadili hasiči tři vodní proudy. Následovalo dohašování, při kterém využili termokameru. Zásah skončil před půl sedmou ráno, kdy se jednotka turnovských hasičů vrátila na základnu.
Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Sochorové šlo o nepojízdný vrak nákladního vozidla. „Stojí na místě, kde byl požár, minimálně od března roku 2025,“ uvedla.
Příčinu vzniku požáru policie a hasiči ještě zjišťují. „Proč odstavený kamion začal hořet, je předmětem probíhajícího vyšetřování. Zjišťujeme také výši způsobené škody,“ dodala mluvčí Benešová.