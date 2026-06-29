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V ovocném sadu ráno hořel vrak kamionu, na místě je odstavený přes rok

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  10:28
Neobvyklý noční zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku.

Neobvyklý noční zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku. | foto: HZS Libereckého kraje

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Dnes kolem čtvrté hodiny ranní vyjeli k požáru odstaveného kamionu, který stál...
7 fotografií
Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku. Dnes kolem čtvrté hodiny ranní vyjeli k požáru odstaveného vraku kamionu, který už více než rok stojí v ovocném sadu U svatého Jana. Zasahovaly čtyři jednotky hasičů.

Oznámení o požáru přijalo operační středisko dvě minuty před čtvrtou ráno. „Odstavený kamion v ovocném sadu, který hořel na neobvyklém místě, považuji za nevšední zásah. Dostat požár pod kontrolu se hasičům podařilo ve 4:24,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.

Při likvidaci požáru nasadili hasiči tři vodní proudy. Následovalo dohašování, při kterém využili termokameru. Zásah skončil před půl sedmou ráno, kdy se jednotka turnovských hasičů vrátila na základnu.

Neobvyklý noční zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
7 fotografií

Podle krajské policejní mluvčí Dagmar Sochorové šlo o nepojízdný vrak nákladního vozidla. „Stojí na místě, kde byl požár, minimálně od března roku 2025,“ uvedla.

Příčinu vzniku požáru policie a hasiči ještě zjišťují. „Proč odstavený kamion začal hořet, je předmětem probíhajícího vyšetřování. Zjišťujeme také výši způsobené škody,“ dodala mluvčí Benešová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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