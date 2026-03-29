Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Autor:
  21:47aktualizováno  22:46
V Benecku na Semilsku hoří střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Nikdo se nezranil, hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu.

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026) | foto: HZS Libereckého kraje

„Pro dodávku hasební vody byla zřízena dvě čerpací stanoviště, jedno z nich u místního vleku,“ uvedli hasiči po 22:30.

Velitel zásahu ohlásil po necelé hodině a čtvrt od začátku hašení, že k plamennému hoření již nedochází, lokalizace požáru zatím ale ohlášena nebyla.

Při příjezdu první jednotky už podle hasičů v objektu nikdo nebyl, všichni obyvatelé budovu opustili v pořádku a bez zranění.

V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

„Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky – jeden pro hašení, druhý pro nepřetržitou dodávku vody,“ sdělili liberečtí hasiči na sociální síti X.

K požáru přijelo postupně 7 jednotek dobrovolných hasičů, jednotka ze stanice HZS Semily, Jilemnice a Vrchlabí. „Na místě je i výšková technika a velkoobjemové cisterny,“ dodali hasiči.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

29. března 2026  21:47,  aktualizováno  22:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.