Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

  14:05
Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle starosty v roubeném stavení nikdo nebydlí. Policie tam ale často řešila problém s bezdomovci.
Hasiči z devíti jednotek likvidovali požár domu v Kravařích na Českolipsku. (8. října 2025)

„Na tísňovou linku 112 byl požár nahlášen osm minut po 10. hodině dopolední,“ informovala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová. Průzkum potvrdil, že se v domě nikdo nenacházel.

Dvě profesionální a sedm dobrovolných jednotek hasilo plameny čtyřmi proudy C i z výškové techniky. Čerpací stanoviště si zřídily na místním rybníku.

Ve 12:43 velitel zásahu nahlásil na operační středisko lokalizaci požáru.

„Už redukujeme nasazené síly a prostředky, provádíme ještě dohašovací práce,“ sdělila po 13. hodině mluvčí Benešová. Hasiči nyní rozebírají střechu a konstrukce budovy.

Problémy s bezdomovci

Na místě byl i starosta Kravař Robert Lůžek, podle nějž se budova – stejně jako celá obec – nachází od roku 1995 v památkově chráněné rezervaci.

„Teď hasiči zajišťují okolní majetek, aby nepadaly tašky na vedlejší budovy a neohrožovaly je. Dům v bezprostřední blízkosti se podařilo zachránit, hasiči tu byli opravdu rychle,“ sdělil Lůžek.

Dům, který podle něj prošel zhruba před osmi až deseti lety kompletní rekonstrukcí, je v soukromém vlastnictví. „Nikdo v něm nebydlí, akorát v něm policie opakovaně řešila bezdomovce,“ uzavřel starosta Kravař.

