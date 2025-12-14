Požár domu v Chelčického ulici nahlásilo na operační středisko hasičů v sobotu krátce po 21:30 několik svědků.
„Po příjezdu první jednotky na místo hasiči provedli průzkum. Zjistili, že požárem je zasažená střecha a prvotním průzkumem získali informace také o tom, že v objektu, který byl pravděpodobně trvale neobydlený, by neměl nikdo být,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
K požáru vyjelo pět profesionálních a dobrovolných jednotek, plameny dostaly rychle pod kontrolu.
„Na lokalizaci a likvidaci požáru nasadili dva vodní proudy, a to jeden vnitřkem budovy a druhý venkovní stranou, za necelou čtvrthodinu dostali oheň pod kontrolu,“ dodala mluvčí.
Oheň se pak zcela podařilo uhasit zhruba o půl jedenácté.
