U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

  10:06
K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion korun.
U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)
U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)
U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)
U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)
Požár domu v Chelčického ulici nahlásilo na operační středisko hasičů v sobotu krátce po 21:30 několik svědků.

„Po příjezdu první jednotky na místo hasiči provedli průzkum. Zjistili, že požárem je zasažená střecha a prvotním průzkumem získali informace také o tom, že v objektu, který byl pravděpodobně trvale neobydlený, by neměl nikdo být,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

K požáru vyjelo pět profesionálních a dobrovolných jednotek, plameny dostaly rychle pod kontrolu.

„Na lokalizaci a likvidaci požáru nasadili dva vodní proudy, a to jeden vnitřkem budovy a druhý venkovní stranou, za necelou čtvrthodinu dostali oheň pod kontrolu,“ dodala mluvčí.

Oheň se pak zcela podařilo uhasit zhruba o půl jedenácté.

