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Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

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  11:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Oznámení o požáru přijal operační důstojník na tísňové lince v sobotu krátce po 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

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Při prohlídce objektu nalezli uvnitř dvě těla bez známek života, přivolaný lékař u obou konstatoval smrt.

Místo požáru nyní kriminalisté ohledávají za přítomnosti vyšetřovatele a s pomocí služebního psa specializovaného na vyhledávání akcelerantů hoření. Co bylo příčinou požáru i výše způsobené škody, je předmětem dalšího šetření, uvedla mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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