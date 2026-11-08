Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

Oznámení o požáru přijal operační důstojník na tísňové lince v sobotu krátce po 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
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Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí
Při prohlídce objektu nalezli uvnitř dvě těla bez známek života, přivolaný lékař u obou konstatoval smrt.
Místo požáru nyní kriminalisté ohledávají za přítomnosti vyšetřovatele a s pomocí služebního psa specializovaného na vyhledávání akcelerantů hoření. Co bylo příčinou požáru i výše způsobené škody, je předmětem dalšího šetření, uvedla mluvčí.