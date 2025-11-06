Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Autor:
  9:05
Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po dobu požáru uzavřená.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V 6:45 nám byla událost ohlášena, a to hned několika oznamovateli. Na místo vyjížděli chrastavští dobrovolní hasiči a profesionální hasiči ze stanice Liberec,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 10 fotografií

Hasiči použili na likvidaci požáru dva proudy C. „V 7:02 měli plameny pod kontrolou. Krátce po půl osmé jsme už měli kompletně uhašeno,“ přiblížila mluvčí.

Autobusem cestovalo třicet lidí. „Všichni stihli včas opustit dopravní prostředek. Událost se obešla bez zranění,“ doplnila Benešová.

„Na autobusu praskla pneumatika, poté paní řidička zastavila při pravé straně a autobus následně začal hořet,“ dodal starosta Chrastavy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

OBRAZEM: Výlov v dešti a navíc rašelina. Příroda s námi nehraje, říkají rybáři

Výlov Břehyňského rybníka u Doks, který je po Máchově jezeře druhým největším rybníkem v okolí, doprovází předpisové podzimní počasí. Z deště a mokra si rybáři hlavu nedělají, trochu je ale potrápila...

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

6. listopadu 2025  9:05

Soud zamítl nároky snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.

5. listopadu 2025

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:31

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Konference, přednáška i detektivní příběh. Liberec hostí AI festival

Celorepublikový projekt Dny AI, do kterého se zapojují i regionální instituce, začal v úterý také v Liberci. Potrvá až do 14. listopadu a nabídne přes patnáct akcí. Většina z nich je zadarmo a může...

5. listopadu 2025  11:15

Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon

Z otevřené kabelky sebral seniorce peněženku muž v Mimoni na Českolipsku. Na místě činu však zapomněl svůj mobilní telefon. Za prohřešek bude zloděj pykat o to víc, jelikož se jej dopustil v podmínce.

4. listopadu 2025  11:30

Šetrnější léčba onkologických pacientů. Nemocnice pořídila nové přístroje

Liberecká nemocnice modernizuje přístroje na léčbu rakoviny. Všechny tři nové lineární urychlovače za více než 388 milionů korun budou v provozu od poloviny příštího roku.

4. listopadu 2025  7:06

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:49

Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o...

3. listopadu 2025  11:01

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Holínky, čepice a pracovní rukavice. Děti z lesní MŠ chodí ven za každého počasí

Ještě nestála a už měla lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou plno. Většinu roku stráví děti venku bez ohledu na počasí, mezi nezbytné vybavení patří batůžky a pracovní rukavice. Sladkosti a...

2. listopadu 2025  7:23

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.