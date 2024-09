Neberme záplavy jako senzaci, prosí o zodpovědnost hasiči v Libereckém kraji

„Všechny, kteří bydlí u řek a potoků a mají zkušenosti s vodou ve svých nemovitostech, prosím o to, aby se na víkend připravili, odvezli auta na vyvýšená místa, zvážili, aby v ohrožených částech domů nezůstalo nic cenného, a počítali s tím, že situace nemusí být jednoduchá. Věříme všichni tomu, že předpověď bude horší než skutečnost, která nás v příštích třech dnech čeká,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta na mimořádném briefingu.

„Chtěl bych požádat občany, aby se chovali zodpovědně a navázali na své zkušenosti z předchozích let. A zároveň bych rád poprosil všechny ostatní občany, aby to nebrali jako senzaci, nechodili se koukat na rozvodněné toky, nesjížděli divokou vodu… Hasičům by to jenom přidělávalo práci,“ dodal ředitel krajských hasičů Jan Hadrbolec.

Půta zmínil, že se společně s ostatními hejtmany zúčastnil online jednání s ministry zemědělství, životního prostředí a vnitra a následně jednání povodňové komise Libereckého kraje.

Martin Půta Na dnešním jednání povodňové komise Libereckého kraje jsme se shodli na:



1/ Povolení mimořádné manipulace na regionálních přehradách na území Libereckého kraje, bude probíhat odpouštění vody ze všech přehrad. Povodňovým komisím obcí je dále doporučeno projednat možnosti mimořádné manipulace (vypouštění) s vlastníky rybníků.



2/ Doporučení zrušit společenské a kulturní akce v Libereckém kraji, kde se očekává větší účast veřejnosti, a to v období od pátku do neděle, 0 0

„Na jednání povodňové komise jsme se shodli na tom, že je potřeba povolit mimořádné manipulace na regionálních přehradách. Bude proto probíhat odpouštění vody ze všech přehrad. Cíl je jednoduchý. Zvýšit možný zádržný prostor před těmi srážkami, které nás pravděpodobně neminou, aby se minimalizovaly dopady v povodí pod nádržemi. Některé řeky ale tuto možnost nemají, například Smědá na Frýdlantsku,“ uvedl hejtman.

Povodňovým komisím obcí dále doporučil projednat možnosti mimořádného vypouštění s vlastníky rybníků.

„Doporučujeme též zrušit společenské a kulturní akce v Libereckém kraji, kde se očekává větší účast veřejnosti, a to v období od pátku do neděle. Situace bude nepříjemná nejen kvůli mimořádným srážkám, ale také kvůli větru. A zejména důrazně nedoporučujeme na tocích využívat půjčování lodí a provozovat rekreační plavbu. Dále také prostřednictvím operačního a informačního střediska přijde do obcí upozornění na aktivaci povodňových komisí,“ doplnil.

„Tehdy to nikdo nečekal“

Ve srovnání s rokem 2010 jsou na povodně mnohem lépe připravení například v tehdy fatálně zaplaveném Hrádku nad Nisou.

„Tehdy to nikdo nečekal, takže nebyly žádné povodňové sklady ani pytle s pískem. Od té doby se tu prohloubilo koryto řeky, udělali jsme opěrné zdi a také jsme vystavěli mosty podle nových povodňových pravidel. K tomu všemu jsou dnes lidé daleko více informovaní, funguje nám dobře web i sociální sítě,“ vysvětlila tisková mluvčí města Eva Malá.

Aktuálně v Hrádku nad Nisou dochází k celé řadě preventivních opatření. Čistí se koryto řeky Nisy, odpouští se rybníky ve Václavicích, připravují se pytle s pískem, uvolňují se nouzové ubytovací kapacity nebo se oslovují řidiči, aby přeparkovali svá auta na výše položená místa. „Ti lidé tu žili i předtím, takže dobře vědí co a jak vypadá při povodních,“ podotkla.

Také v Hejnicích na Frýdlantsku nenechávají nic náhodě a dlouhodobě mají v zásobě zhruba tisícovku povodňových pytlů. „I tak ale dnes raději děláme revizi a připravujeme materiál, nářadí a prostředky na operativní dopytlování dalších stovek kusů,“ přiznal starosta města Jaroslav Demčák.

„Vzhledem k situaci jsou zrušené turistické linky veřejné dopravy, takže nejezdí autobus mezi Bílým Potokem a Smědavou do odvolání. Dnes po obědě také zakrýváme značky placeného parkování kolem kostela, aby mohli parkoviště využít na odstavení vozidel lidé z nižších lokalit kolem vody. Je to bezplatné parkování do odvolání,“ upřesnil starosta a zdůraznil, že místním doporučuje využívat aplikaci Munipolis, odkud se dozví aktuální informace ze své oblasti.

Prostřednictvím komunikační sítě Munipolis poskytují okamžité zprávy obyvatelům například také v Raspenavě, Oldřichově v Hájích, Hodkovicích nad Mohelkou i v mnoha dalších obcí a městech.