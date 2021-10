Povodňové škody musí Liberec zaplatit sám, peníze státu šly obětem tornáda

Program se měl vyhlásit na přelomu srpna a září. K tomu ale nedošlo a Liberec se teď dozvěděl, že nedostane vůbec nic.

„Z ministerstva pro místní rozvoj nám teď přišla odpověď, že nejsou peníze a program tedy nebude vůbec vyhlášen. Když to řeknu diplomaticky, tak jsem z toho hodně rozladěn. Osobně jsem byl v červenci na jednání u pana premiéra Babiše, byli u toho i zástupci z ministerstva. Bylo tam jasně řečeno, že peníze budou. Teď je to postaveno tak, že si má Liberec pomoci sám,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).



Rozladění neskrývá ani náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová (ANO).



„Ministerstvo to zdůvodňuje tím, že veškeré finance vyčerpal dotační titul číslo jedna, ze kterého šly peníze na pomoc moravským obcím stiženým tornádem. Tento titul vyčerpal všechno, co mělo ministerstvo k dispozici. Takže na obce postižené přívalovým deštěm a povodněmi na začátku července už nezbylo nic,“ přibližuje náměstkyně.



V sobotu 17. července napršelo v průběhu několika hodin v Liberci místy 100 milimetrů srážek. Největší škody způsobily v oblasti Harcova, Lidových sadů, Ruprechtic, Ostašova a Karlinek. Především na silnicích, chodnících, kanalizaci. Největší škoda byla v ulici Partyzánská za 25 milionů, Na Mlýnku za 17 milionů a Na Skřivanech za 15 milionů korun.



Zmírnit dopady na město pomohla přehrada Harcov, když z ní odtékalo méně vody, než do ní přitékalo. Hladina se kvůli tomu zvedla o více než metr a půl a voda zcela zaplavila i promenádní cestu kolem přehrady.



Za dalších více než 32 milionů zůstaly škody na lesních cestách v městských lesích a za 30 milionů v areálu zoologické zahrady. Tam přívalové deště poškodily hráz Labutího jezírka. Škody jsou ve výši 20 milionů korun. Na zahradách základních škol a školek jsou škody za 5,5 milionu korun.



„Je to velmi nepříjemná zpráva, že od státu nemůžeme čekat žádnou pomoc. Ty nejnutnější opravy už jsme provedli, protože místy byly obrovské rýhy po deštích a propadlé kanalizace, do kterých by se schoval i kočár s koňmi. Nemohli jsme to takhle nechat. Ale některé opravy jako třeba ve Fibichově ulici jsou jen provizorní, čekali jsme na peníze od státu a ty teď nepřijdou,“ poznamenal náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc (SLK).

Ulice stále nejsou opravené

Některé ulice a silnice poničené po červencové povodni tak zatím stále čekají na opravy, jako například ulice Na Skřivanech.

„Chápu, že značná část peněz šla na pomoc jižní Moravě zničené po tornádu. Uznávám, že jsou ve větší nouzi než my. Také jsme jim jako Liberec posílali šest set tisíc na pomoc. Ale nám, bohužel, nepřispěje nikdo,“ posteskl si Zámečník.



Podle něj bude město dál zkoušet alespoň nějaké peníze z ministerstva rozvoje získat.

Liberec navíc nebyl jediný, koho červencové povodně postihly. Přívalové deště poničily i majetky v Jablonci nad Nisou, Chrastavě, Chuchelně, Slané, Lomnici nad Popelkou, Zákupech, Kunraticích u Cvikova, Písečné, Dobranově, Lindavě, Jablonném v Podještědí a zničily hráz na Kachním rybníku u Svojkova. Za celý Liberecký kraj se tak částka pohybuje kolem 400 milionů korun.