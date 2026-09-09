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V Německu dosloužily, v Jizerkách mají druhou šanci. Míří sem omlazené vozy

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  12:32
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou...

Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou použité, ale po kompletní modernizaci. | foto: Lada Válková, MF DNES

Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou...
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou...
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou...
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou...
10 fotografií
Staronové vlaky z Německa nasadí České dráhy na Jizerskohorské železnici. Cestující nebudou potřebovat při placení mince, jízda má být klidnější a díky klimatizaci příjemnější i za horka.

Jizerskohorskou železnici posílí devět nízkopodlažních vlaků 841.3 RegioSpider, které slibují pohodlnější cestování. Motorové vozy z rodiny Stadler, které Liberecký kraj objednal u Českých drah (ČD), jsou použité, nicméně po kompletní modernizaci. Disponují klimatizací, wifi i přívětivějším odbavovacím systémem.

„Jsou určené pro Frýdlantsko a mají automatické spřáhlo. To usnadní provoz přímých vozů a spojování a rozpojování přímých vlaků mezi Libercem a různými místy ve Frýdlantském výběžku,“ přiblížil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Vozidla budou obsluhovat Nové Město pod Smrkem i Josefův Důl, nově také rozšířenou linku ČD mezi Tanvaldem a Železným Brodem. O víkendech budou častěji převážet cestující mezi Libercem a Harrachovem, kde roste počet turistů.

Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou použité, ale po kompletní modernizaci.
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou použité, ale po kompletní modernizaci.
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou použité, ale po kompletní modernizaci.
Motorové vozy z rodiny Stadler, které kraj objednal u Českých drah, jsou použité, ale po kompletní modernizaci.
10 fotografií

Nově nakoupené, 25 let staré vozy, které jezdily původně v Německu, nyní mají snadno rozeznatelný design. Jejich červeno-bílé polepy a motivy lákají na turistické cíle v Libereckém kraji.

Doplní 15 stávajících vozů 840 RegioSpider, jež křižují region od roku 2011. I ty podle Českých drah procházejí modernizací. Starší neklimatizované vlaky Regionova zůstanou už jen v záloze pro mimořádné situace.

Lepší komfort, menší kapacita

„Cestovat tím žlutým plechem je hrozné. Není tam nic slyšet, sezení je nepohodlné,“ svěřil svou zkušenost s Regionovami starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Jejich výměna za RegioSpider podle něj zlepší komfort cestujících, stejně tak věří ve výraznější spolehlivost vozů. Nevýhodu však spatřuje v jejich menší kapacitě.

„Budeme na to muset zareagovat tím, že ve špičkách – což jsou třeba školní vlaky nebo ty, které jezdí v rámci směrovosti – bude třeba připojit třetí vagon. Není žádoucí, aby někdo při hodinové cestě stál,“ uvedl Demčák.

Ráno přecpané a smrdí záchod. Na trať se vracejí Regionovy, cestující si stěžují

Modernizované RegioSpidery, které jsou zhruba v polovině své životnosti, jsou vybavené novými odbavovacími automaty pro integrovanou dopravu IDOL. Díky nim bude možné platit hotově nejen mincemi, ale i bankovkami. A také prostřednictvím Opuscard či běžnou platební kartou.

Podle Otty Pospíšila, jednatele koordinátora veřejné dopravy KORID LK, se tím předejde konfliktům, které ve vlaku vznikaly – kupříkladu když si cestující nemohl koupit jízdenku, protože neměl mince v dostatečném množství.

Alternativa k cestování autem

Během platnosti jízdního řádu pro rok 2027 mají vlaky na Jizerskohorské železnici najezdit 1,7 milionu kilometrů, což je více než doposud. Denně vyjede na tratě průměrně 282 vlaků.

Nová smlouva mezi krajem a ČD na provoz Jizerskohorské železnice je platná od prosince 2026 do prosince 2033.

Podle hejtmana Martina Půty se Liberecký kraj snaží modernizováním vlaků postupně zlepšit cestování po železnici, aby lidé měli alternativu k cestování autem. Starosta Demčák poukázal na úsek Frýdlant – Nové Město pod Smrkem, kde však výměna vozů nestačí; pomohl by až nový kolejový svršek.

„To je kapitola sama o sobě, jízda je tam strašně pomalá, takže se vyplatí jezdit autem. Dokud se to nezmění, tak tam samozřejmě cestující nevrátíme,“ zamyslel se.

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