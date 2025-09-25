Agresor s nožem vyhrožoval lidem na pouti, pak vyřadil z provozu atrakci

  11:25
Zřejmě jiné představy o zábavě než ostatní návštěvníci měl dvacetiletý muž, který přišel na pouť ve Velkých Hamrech na Jablonecku ozbrojený, opilý a k tomu pod vlivem drog. Nejprve kolemjdoucí ohrožoval nožem, poté dokonce vytrhl přívodní napájecí kabel jedné z atrakcí. Policie ho nyní podezřívá ze spáchání trestného činu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.tv

„Podezřelý večer krátce před jednadvacátou hodinou začal verbálně urážet kolemjdoucí návštěvníky poutě i tím, že jim ublíží. Při tomto jednání v ruce držel nůž, takzvaný motýlek, kterým po celou dobu svého jednání manipuloval,“ popsala incident na náměstí ze soboty 30. srpna policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Útočník na nádraží ohrožoval nožem ženu s dítětem, policie hledá svědky

Pracovníci ostrahy, kteří dorazili na místo, přivolali na pomoc policejní hlídku.

„Ke zranění osob ani škodě na majetku naštěstí jednáním podezřelého, který byl pod vlivem alkoholu i drog, nedošlo,“ uzavřela policejní mluvčí.

Za výtržnictví muži hrozí až dva roky odnětí svobody.

25. září 2025  11:25

