Liška si spletla centrum Liberce s loveckým rajonem, na ulici honila potkana

Okolí ulice Na Rybníčku patří mezi frekventované části Liberce. Ve dne tu mají chodci sotva pár vteřin na zdolání přechodu, z kopce a do kopce co chvíli vyrážejí tramvaje. V pátek ve tři ráno, když zdejší ulice zely prázdnotou, se tu ale odehrávala jiná akce.

Liška pronásledovala potkana podél tramvajových kolejí a přes přechod. Jako by mu dávala náskok, aby si s ním mohla trochu pohrát. Hlodavec, který se snažil schovat u obrubníku, ale po pár vteřinách souboj prohrál. Liška ho zahnala do úzkých a brzy si ho vítězoslavně odnášela v tlamě směrem k sídlišti.

Lišky hledající ve městech potravu, nejsou v tuto dobu podle vedoucí záchranné stanice pro handicapované živočichy Ivany Hancvenclové nic neobvyklého. Mají mladé a od dubna do června tak zabrousí do měst nejčastěji.

Přiotrávení potkani mířili do lékárny

„Potřebují uživit mláďata, takže se snaží lovit i tam, kam by normálně nevlezly. Je pro ně zásadní, aby toho co nejvíce nalovily,“ říká Hancvenclová. Lidé o nich obvykle nevědí, protože jsou lišky aktivní hlavně v noci. Žijí poměrně blízko lidí. Krysy, potkany, myši a malé hlodavce prý konzumují nejčastěji. „Ve městě jsou i další zdroje potravy. Mají tam i popelnice, kam se potkani stahují. Někdy odtud samy vybírají zbytky,“ popisuje vedoucí liberecké Archy.

Do centra Liberce pracovníci záchranné stanice občas vyjíždějí, aby tu sebrali uhynulé potkany. „Řešili jsme ale i případy, kdy jsme přiotrávené potkany odchytávali v lékárně nebo v knihkupectví. Když jsou ve špatném stavu, snaží se někde schovat a pronikají tak do centra,“ uvádí Hancvenclová.

V mnoha městech právě probíhají deratizace, a když liška pozře hlodavce, který sežral návnadu, může se sama otrávit.

Pozor na kontejnery a krmení ptáků

Přitom Liberec je na tom ve srovnání s okolními městy co do počtu potkanů dobře, míní deratizátor Pavel Soukup, který hubí hlodavce i v Hrádku, Hodkovicích, Hejnicích nebo ve Frýdlantě. V Liberci deratizují od března do listopadu. Potkani se podle něj množí na místech, kde se zrovna staví nebo kde se opravují chodníky.

„Konkrétně Na Rybníčku se staví nové domy, a vždycky, když se do něčeho kopne, tak tam potkani jsou. Lidé si to dělají částečně sami. Potkani se zdržují u kontejnerů, a díky covidu a teplým zimám jich máme víc,“ upozorňuje Soukup.

Podle něj by potkanů ubylo, kdyby lidé - hlavně na sídlištích - byli ochotní udělat pár kroků navíc a vyhazovali odpad do prázdných popelnic a důsledně zavírali víka. Také poukázal na to, že když někdo krmí toulavé kočky nebo ptáky, a zůstanou po něm zbytky pečiva nebo jablek, tak by si měl uvědomit, že krmí zároveň i další zvířátka, potkany.