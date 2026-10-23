Z pobočky České pošty poblíž Liberce zmizelo přes sto tisíc korun v pondělí 19. října krátce po poledni. „Po pachateli, jehož popis v danou chvíli ještě nebyl znám, se okamžitě rozjelo pátrání,“popsala policejní mluvčí Iva Martínková bez upřesnění, jak k odcizení došlo.
Do hledání zloděje se okamžitě zapojilo několik policejních hlídek z okolí. Mezi nimi byli i dopravní policisté, kteří využili svou intuici a dobrou místní znalost a rozhodli se prověřit okolí herny nedaleko pošty.
V její blízkosti spatřili muže s batohem, kterého ihned zkontrolovali. „Muž hlídce nejprve tvrdil, že se zde ocitl za účelem hledání hub. Po chvíli jim ale ukázal obsah batohu, ve kterém měl v jedné z kapes velký finanční obnos. Zřejmě pod tíhou okamžiku policisty informoval o tom, že peníze pochází z trestné činnosti, konkrétně z nedalekého poštovního úřadu,“ přiblížila mluvčí.
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Policisté osmačtyřicetiletého muže zadrželi a zjistili, že je pod vlivem drog. „Muž s bohatou trestní minulostí po celou dobu s policisty spolupracoval, nicméně další noc strávil v policejní cele,“ upřesnila Martínková. Recidivista následně skončil ve vazbě. Nyní mu hrozí až pět let ve vězení.