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Jsem tu na houbách, tvrdil zloděj u herny. V batohu měl sto tisíc ukradených na poště

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  15:55

Muž měl v batohu ukradené peníze. | foto: Policie ČR

Policisté z Liberecka dopadli muže, který na poště ukradl přes sto tisíc korun. Pachatele vypátrali nedaleko herny, kam pravidelně chodil. Nepomohla mu ani výmluva, že jen hledá houby. Skončil ve vazbě, hrozí mu až pět let ve vězení.

Z pobočky České pošty poblíž Liberce zmizelo přes sto tisíc korun v pondělí 19. října krátce po poledni. „Po pachateli, jehož popis v danou chvíli ještě nebyl znám, se okamžitě rozjelo pátrání,“popsala policejní mluvčí Iva Martínková bez upřesnění, jak k odcizení došlo.

Do hledání zloděje se okamžitě zapojilo několik policejních hlídek z okolí. Mezi nimi byli i dopravní policisté, kteří využili svou intuici a dobrou místní znalost a rozhodli se prověřit okolí herny nedaleko pošty.

V její blízkosti spatřili muže s batohem, kterého ihned zkontrolovali. „Muž hlídce nejprve tvrdil, že se zde ocitl za účelem hledání hub. Po chvíli jim ale ukázal obsah batohu, ve kterém měl v jedné z kapes velký finanční obnos. Zřejmě pod tíhou okamžiku policisty informoval o tom, že peníze pochází z trestné činnosti, konkrétně z nedalekého poštovního úřadu,“ přiblížila mluvčí.

Policie dopadla lupiče, který se zbraní přepadl dvě pošty. Už je ve vězení

Policisté osmačtyřicetiletého muže zadrželi a zjistili, že je pod vlivem drog. „Muž s bohatou trestní minulostí po celou dobu s policisty spolupracoval, nicméně další noc strávil v policejní cele,“ upřesnila Martínková. Recidivista následně skončil ve vazbě. Nyní mu hrozí až pět let ve vězení.

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Jsem tu na houbách, tvrdil zloděj u herny. V batohu měl sto tisíc ukradených na poště

Muž měl v batohu ukradené peníze.

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