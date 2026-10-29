Proč se rozhodl opustit hnutí ANO vysvětluje poslanec ze Semil v rozhovoru pro iDNES.cz. Mluví také o vztahu vedení hnutí k regionální politice a o svém postoji ke koalici ANO s SPD a Motoristy. Prozradil, jak vnímá fungování hnutí a proč podle něj musí vedení více naslouchat politikům z regionů.
Kdy jste si poprvé připustil, že už v ANO nechcete pokračovat, a co bylo tím konkrétním impulzem?
Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Nebyla to jedna konkrétní věc, ale několik událostí, které mě nakonec přivedly k rozhodnutí odejít.
Neodcházím kvůli Andreji Babišovi. Chápu, že řídit vládu s tak rozdílnými partnery není jednoduché.