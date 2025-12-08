Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za první čtyři měsíce elektromobily přepravily téměř 1900 cestujících, nová služba se proto rozšíří i do dalších oblastí města.

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso, jenž se dopravci osvědčil tichým chodem, spolehlivostí a nízkými provozními náklady. | foto: Jablonecká dopravní

„Poptávková doprava nám umožnila nahradit málo využívané autobusové spoje menším vozidlem, rozšířit dopravu do částí, které dříve nebyly obsluhované, a současně optimalizovat náklady města na dopravní obslužnost,“ říká Petr Roubíček, jablonecký náměstek pro správu majetku.

Podle magistrátu zmíněná čísla ukazují, že služba má smysl i praktický přínos. Od 1. prosince proto společnost Jablonecká dopravní, která tento typ dopravy zajišťuje, rozšířila provoz o linku 135. Ta ve všední dny od 6 do 18 hodin obsluhuje trasu autobusové nádraží – Dobrá Voda – Petřín.

„Zavedení obsluhy Dobré Vody významně zvýší bezpečnost chodců v této lokalitě, kde chybí chodník a provoz je poměrně intenzivní. Zároveň přivedeme dopravu až k rozhledně Petřín,“ osvětluje Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní.

Díky tomu bude zděná rozhledna s restaurací, odkud je výhled na Jabloneckou kotlinu, Jizerské hory i Český ráj, dostupnější jak pro místní, tak pro návštěvníky města.

Objednání jízdy předem

Kvůli nově obsluhované oblasti musí Jablonec o necelých 26 tisíc korun zvýšit měsíční příspěvek na provoz poptávkové dopravy. Podle náměstka Roubíčka počítá v roce 2026 město s nákladem 1,5 milionu korun bez daně. Částka odráží předpoklad 34 800 ujetých kilometrů.

Linky poptávkové dopravy v Jablonci

Oblast 135: Autobusové nádraží – Dobrá Voda – Petřín
pondělí – pátek, 6:00 až 18 h

Oblast 136: Autobusové nádraží – Novoveská
pondělí – pátek, 9:30 až 12 h

Oblast 137: Autobusové nádraží – Lesní ul. a okolí – Na Hutích
pondělí – pátek, 6:00 až 18 h

Oblast 138: Autobusové nádraží – Jablonecké Paseky, ELP – Jindřichov
pondělí – pátek, 8:00 až 18 h

Oblast 139: Autobusové nádraží – Květinová ul. a okolí
pondělí – pátek, 6:00 až 18 h

„Avšak ani rozšíření služby, ani úprava ceny dopravního výkonu nezvýší roční finanční příspěvek města na provoz MHD, což potvrzuje efektivitu poptávkového modelu,“ uzavírá Roubíček.

Tento typ dopravy spočívá v objednání jízdy předem. Místo pevného řádu se linka přizpůsobuje potřebám konkrétních cestujících. Nástupní a výstupní místa jsou umístěna co nejblíže jejich domovům a také autobusovým nádražím.

„Jsou viditelně označena samolepkou umístěnou na sloupu veřejného osvětlení,“ informuje Jablonecká dopravní s upozorněním, že cestující si musí jízdu objednat nejméně třicet minut před plánovaným odjezdem. A to osobně u řidiče nebo v kanceláři na autobusovém nádraží, telefonicky na čísle 737 099 599 nebo online.

Při objednávce na webu společnosti Jablonecká dopravní musí objednatel kromě informací, odkud a kam se chce dostat, data, času a počtu cestujících, vyplnit také své celé jméno a kontaktní údaje. Kromě toho by měl ve formuláři zadat, jestli cestuje s kočárkem, invalidním vozíkem, nadměrným zavazadlem nebo dítětem do výšky 150 centimetrů.

I na nové lince 135 bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso, jenž se dopravci osvědčil tichým chodem, spolehlivostí a nízkými provozními náklady. Pro příští rok se počítá s nákupem dalšího vozidla i s dalším rozšiřováním služby do jiných částí města.

