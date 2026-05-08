Poptávková doprava jezdí i na Hrádecku. Lidé ji mohou využívat od května

Také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května na svých cestách využívat poptávkovou dopravu. V pracovních dnech ji od 7 do 19 hodin zajišťuje ČSAD Liberec, během prázdnin bude k dispozici také o víkendech ve zkráceném čase.

Obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května využívat poptávkovou dopravu. | foto: Liberecký kraj

„Právě v menších obcích, jako jsou ty na Hrádecku, má poptávková doprava největší přínos,“ míní náměstek hejtmana pro rezort dopravy Daniel David, podle nějž umožňuje lidem cestovat podle jejich skutečných potřeb.

Jízdy si mohou objednávat prostřednictvím aplikace TvůjBus IDOL nebo na centrálním dispečinku (705 525 999). Nová linka nese číslo 78, obsluhovat ji bude Ford Tourneo Custom, který pojme sedm cestujících. Doprava je zařazena do integrovaného systému IDOL.

V Liberci začne jezdit elektrobus na zavolání, lidem ušetří desítky minut chůze

Během pilotního provozu doplní služba TvůjBus stávající pravidelné linky. Koordinátor veřejné dopravy KORID LK předpokládá, že časem pak nahradí málo využívané spoje, a to zejména ve směru Oldřichov na Hranicích (linka 73), Dolní Suchá (linka 74) a Dolní a Horní Sedlo (linka 76).

„TvůjBus současně zlepší dostupnost Loučné, kde je již nyní možný provoz pouze mini nebo midibusů, a spojení poptávkovou dopravou bude zajištěno i ke kempu a koupališti Kristýna,“ uvádí Pavla Sýkorová z tiskového oddělení kraje s tím, že ze služby mají těžit i obyvatelé Chotyně a Grabštejna.

Koordinátor dopravy vyčíslil očekávané náklady na 1,8 milionu korun. Aby mohl poptávkovou dopravu lépe nastavit, potřebuje však nejprve vyhodnotit zájem cestujících. „Navíc nás v oblasti čekají uzavírky, které by provoz klasických linkových autobusů znemožnily. Malé vozidlo nám s organizací dopravy velmi pomůže,“ doplňuje Otto Pospíšil, jednatel KORID LK.

