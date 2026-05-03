V Liberci začne jezdit elektrobus na zavolání, lidem ušetří desítky minut chůze

Autor:
  8:13
Liberečtí radní chystají od letošního podzimu poptávkovou dopravu. Ta má pomoci lidem z hůře dostupných lokalit. Pilotní projekt se zaměří na oblast Puškinovy ulice, kde je dnes nejbližší zastávka městské hromadné dopravy (MHD) vzdálena až 43 minut pěší chůze.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jablonecká dopravní

„V dané oblasti není možné zavést městskou autobusovou linku, a poptávková doprava tak pomůže zajistit v lokalitě dopravní obslužnost do doby, než vybudujeme chodník v Puškinově ulici,“ podotkl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Zavedení služby předcházela zhruba rok a půl dlouhá analýza vhodných lokalit. Radní z ní vyhodnotili Puškinovu ulici kvůli nebezpečné dopravní situaci. „O bezpečnost šlo při rozhodování nejvíce. Víme, že se tam staly i nehody. Chybějící chodník se bude stavět ještě nějaký čas,“ dodal Lenert.

Dopravu zajistí devítimístný elektromobil, který pořídí dopravní podnik. Vozidlo bude přizpůsobené pro přepravu dětí nebo kočárků. „Budou tam i podsedáky, tak abychom splňovali zákon. Jediné, co zatím vozidlo neumí, je převážení handicapovaných s invalidními vozíky,“ upřesnil.

Přivolání aplikací nebo telefonicky

Cestující si službu objednají přes mobilní aplikaci nebo telefonicky na konkrétní čas. Mikrobus je následně poveze k takzvaným sběrným místům, například k zastávkám v Pilínkově u Preciosy, k obchodnímu centru Nisa nebo na tramvajovou smyčku v Dolním Hanychově.

V lokalitě bude zhruba čtyřicet nástupních míst. „Místa pro nástup a výstup cestujících budou označena na lampách veřejného osvětlení, sloupech vedení či jiných vhodných místech. Provozní doba bude v pracovních dnech od 6 do 18 hodin,“ vysvětlila mluvčí Jana Kodymová. Jízdné bude v systému IDOL, takže cestující mohou využít buď běžný předplacený kupon nebo si zakoupí jízdenku přímo ve voze přes terminál.

Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

Město plánuje projekt po dvou letech vyhodnotit. Pokud se osvědčí, může ho rozšířit i do dalších částí Liberce. „Poptávková doprava je trend, který zavádějí i další města a osvědčuje se to. Věřím, že občané námi nabízenou službu uvítají,“ dodal Lenert.

Radní chtějí spustit službu od října. Roční náklady na provoz město vyjdou zhruba na 2,5 milionu korun bez daně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec pikniků v moři květů. Instagramový hit, pole narcisů na Jizerce, dostane plot

Premium
Pozemek kolem Hnojového domu, na kterém začínají kvést narcisy, je oplocený....

Když před desítkami let začal jizerskohorský pábitel a „podivín“ Gustav Ginzel vysazovat první narcisy, ještě netušil, jaký fenomén se z nich stane. Každé jaro se do osady Jizerky sjíždějí davy...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Ohrozil vrtulník záchranářů. Jaký trest pilotovi dronu hrozí, popisuje mluvčí

Premium
Dron kroužil kolem heliportu liberecké nemocnice a ohrožoval vrtulník. (22....

S dronem létal jen několik metrů od heliportu liberecké nemocnice a ohrozil záchranářský vrtulník, který spěchal k pacientovi. Co pilot kvadrokoptéry porušil a jaký mu hrozí trest, přibližuje mluvčí...

V Liberci začne jezdit elektrobus na zavolání, lidem ušetří desítky minut chůze

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso,...

Liberečtí radní chystají od letošního podzimu poptávkovou dopravu. Ta má pomoci lidem z hůře dostupných lokalit. Pilotní projekt se zaměří na oblast Puškinovy ulice, kde je dnes nejbližší zastávka...

3. května 2026  8:13

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

2. května 2026  22:47

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

2. května 2026  20:13

Konference propojí mladé lídry s inovátory, do Liberce dorazí i Yemi A.D.

Moonshot Platform založil liberecký rodák a choreograf Yemi A.D.

Mezinárodní konference MoonshotX propojí v Liberci mladé lídry a inovátory z Evropy. Setkání nabídne 6. května v Linserce prezentace v angličtině. Vystoupí i liberecký rodák a choreograf Yemi A.D.,...

2. května 2026  8:35

Kvůli rekonstrukci ulice musí experti do sklepů, prověří statiku domů

Česká Lípa

Nové podoby se dočká Jiráskova ulice v České Lípě. Tamní radní vybrali projektanta, který kompletní rekonstrukci připraví. Podle českolipské mluvčí Kristýny Kňákal Brožové ulice dlouhodobě není v...

1. května 2026  8:21

Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie

V Jablonci upálili dvě čarodějnice, které vyrobila místní výtvarnice Linda...

Výtvarnice Linda Lühring vytvořila pro letošní pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou dvě unikátní figury přesahující výšku tří metrů. Výroba postav, z nichž jedna skončila v plamenech a druhá zdobí...

30. dubna 2026  19:59

Zloději odcizili chovného koně. Sám neodešel, je fixovaný na matku, říká majitel

Hřebec černobílé barvy zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách...

Policisté pátrají po černo-bílém hřebci, který zmizel z úterý na středu z volného výběhu v Heřmaničkách u České Lípy. Podle majitele musel zvíře někdo ukrást, protože je fixované na matku a také se...

30. dubna 2026  17:19

Vezměte na radnici baseballky, šokoval radou šéf liberecké ODS. Jde o parkování

Premium
Lídr liberecké ODS Lumír Vadovský v rozhovoru s Přemyslem Sobotkou

Předseda ODS na Liberecku Lumír Vadovský navrhl neobvyklé řešení nedostatku parkovacích míst ve městě. Lidem nespokojeným s parkováním vzkázal, aby se na radnici vydali s baseballovou pálkou. Výrok...

30. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stříbro bereme, série byla neskutečná, cení si kouč libereckých volejbalistek

Liberecké volejbalistky

V premiérové sezoně na lavičce volejbalistek Dukly dovedl Martin Hroch tým až do finále extraligy. V něm měly Liberečanky k zisku titulu hodně blízko, ale vyrovnanou pětizápasovou sérii s brněnskými...

30. dubna 2026  11:02

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.