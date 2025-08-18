Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Autor:
  11:04
Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.
Fotogalerie4

„Mučení bylo běžnou praxí, protože se věřilo, že až při tortuře člověk opravdu řekne vše po pravdě,“ líčí historik Jiří Zoul Sajbt. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Na procházku za utrpením se v Turnově schází třicet lidí. Výklad o středověkém a raně novověkém trestním právu začíná u radnice na náměstí Českého ráje. V minulosti tam fungovala šatlava, ve které byli vězni vyslýchaní a kde se vynášel rozsudek.

„Tenkrát prakticky neexistoval trest odnětí svobody, byla jen zadržovací vazba. Další rozdíl oproti dnešku je, že lidé ve vazbě nedostávali najíst a napít. Když to byli místní, tak jim něco nosili příbuzní. Pokud ne, tak je jednou denně biřic vyvedl v okovech ven, nejčastěji před kostel, a museli žebrat,“ vypráví historik turnovského muzea Jiří Zoul Sajbt.

„Mučení bylo běžnou praxí, protože se věřilo, že až při tortuře člověk opravdu řekne vše po pravdě. Pokud je nevinný, tak se nepřizná a Bůh mu dá sílu mučení přetrpět. To se odbouralo až za Marie Terezie, která zrušila útrpné právo jako způsob odhalování trestných činů,“ doplňuje.

Nápad na procházku s výkladem vzešel z výzkumu, do kterého se Sajbt pustil během covidu.

„Téměř všechno bylo zavřené a my jsme měli čas bádat. V té době se nám podařilo identifikovat místa, kde byla popraviště v celých severovýchodních Čechách. Zjistili jsme, kde bylo popraviště i v Turnově. A to mě následně posunulo k tomu, že bych mohl pro lidi udělat výpravu věnovanou cestě trestance takhle v exteriéru,“ přibližuje Sajbt.

Lavičky jako stavební materiál

„Trasa je historicky přesná. Když byl vynesen hrdelní rozsudek, tak se šlo Dvořákovou ulicí až na popraviště, které se nacházelo v dnešní Hruboskalské ulici. “

Historik dále vypráví, jak fungovala justice a ukazuje na zajímavosti, které by návštěvníci míjeli, kdyby touto cestou šli před čtyřmi sty lety. Ve Dvořákově ulici bývalo třeba několik katovských laviček, které sloužily odsouzeným. Před výkonem trestu si mohli na kteroukoliv z nich sednout.

„Po celé cestě jich údajně bylo dvanáct, dochovaly se dvě. Když se kamenné lavičky rušily, tak se materiál rozprodal. Těch deset laviček tu mají lidé třeba v základech domů nebo z nich mají několik schodů a ani o tom nevědí,“ uvádí Sajbt.

Katovi se každý vyhýbal

Trasa je dlouhá asi tři čtvrtě kilometru a celý výklad zabere zhruba hodinu a půl. „Dělám čtyři zastávky a všechny jsou důležité pro to celkové pochopení. Nejvíc lidi zajímá třetí zastávka, kterou věnuji katovskému řemeslu,“ upřesňuje historik.

Kat byl vyloučenou a sníženou osobou, se kterou nikdo nechtěl přijít do styku. Při výkladu se dozvídáme, že katovská rodina měla třeba i svoji lavici v kostele, aby si k ní někdo nesedl a neznečistil se. Kat měl i svůj vlastní stůl v hospodě.

Když se katovi nepovedla poprava na první pokus, brali to lidi jako zbytečné trápení, ke kterému člověk nebyl odsouzen. Podle Sajbta jsou dochované i záznamy o tom, že pak dav kata zlynčoval.

„O katech z Turnova máme jen pár dílčích zmínek. O popravených se nám nedochovaly prakticky žádné informace, Turnov totiž několikrát vyhořel a s ním i většina záznamů,“ vysvětluje. V regionu se dochovalo těchto historických údajů málo. Obecně se ale dá říct, že nejtvrdší tresty padaly za vlastizradu, protože zrada na panovníkovi se chápala jako útok na celý stát.

Oběšený visel značnou část roku

Procházka s výkladem končí zhruba v polovině Hruboskalské ulice, kde dřív stálo městské popraviště.

„Popraviště se vždy stavěla na frekventovaných místech, často u hlavních cest. Oběšeného nechávali na šibenici značnou část roku. Kat ho sundával, až když se začal popravený rozkládat,“ vykládá Sajbt.

„Chodil jsem v Turnově na základní školu, vyrůstal jsem tady a vůbec jsem nevěděl o katovské lavičce, nebo že tu vůbec bylo popraviště. Všechno pro mě bylo nové a bylo to moc hezké,“ sděluje své dojmy po jedné z procházek Jiří Novák. Stejný názor má i účastnice Markéta Crane. „Líbilo se mi to moc. V Turnově jsem se narodila, ale hodně věcí jsem vůbec neznala a jsem ráda, že jsem šla. Bylo to i hodně informačně nabité,“ potvrzuje.

Poslední prázdninová procházka se konala 13. srpna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějícího náklaďáku trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval

Dal mu ruce kolem krku, spojil je jako při škrcení. Zákrok jabloneckého kapitána Nemanji Tekijaškiho na slávistu Ivana Schranze měl sudí Karel Rouček posoudit jako faul a nařídit pokutový kop. V...

18. srpna 2025  12:36

Byli jsme proti Spartě strašně bojácní. Nedovedu si to vysvětlit, litoval Hlavatý

Do zápasu se Spartou chtěli fotbalisté Slovanu Liberec vletět sebevědomě, protože bodově se jim v úvodu ligové sezony dařilo. Jenže místo toho nabídli fanouškům na téměř vyprodaném stadionu U Nisy v...

18. srpna 2025  11:35

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:04

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....

17. srpna 2025  23:31

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

17. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:05

Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?

Vzpomenete si? Je to dávno, víc než šestnáct let. Duben 2009. Mladá Boleslav tehdy dorazila do Edenu za vedoucí Slavií a pořádně ji potrápila. Remizovala 3:3, ale klidně mohla atraktivní duel vyhrát,...

17. srpna 2025  18:33

OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou

Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se...

17. srpna 2025  17:53

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

17. srpna 2025  11:36

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:27

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...

16. srpna 2025  8:16

Harrachov po měsíci zastavil opravu skokanského můstku, kvůli při se Svazem lyžařů

Krkonošský Harrachov zastavil přestavbu zchátralého můstku K-120 za 70 milionů korun, která v místním skokanském areálu začala teprve před měsícem. Podle starosty města Tomáše Vašíčka je to kvůli...

15. srpna 2025  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.