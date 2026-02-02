„Auta poškodila trať natolik, že se po ní nedalo jezdit. Respektive to bylo nebezpečné. Ten, kdo to nečekal a sjížděl z kopce dolů, se tam mohl zranit. Pohledově to je taky ošklivé, jako oraniště,“ přiblížil předseda spolku Ski Polevsko Jan Šmíd.
Spoušť na trati našel skútrař, který ji upravoval. Řidiči poničili zhruba kilometr a půl stopy. Případem se zabývají policisté. „Můžu potvrdit, že nás správce stopy do Polevska v sobotu přivolal. To, co nám oznamoval jsme si ověřili,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.
Auta po projetí části stopy zapadla ve sněhu. „Vozidla se na místě stále nacházela, řidiči tam nebyli. Zkontaktovali jsme je, aby se dostavili k projednání přestupku,“ dodala Baláková.
Výši škody, kterou řidiči způsobili, předseda spolku Šmíd ještě nezná. „Bude to v řádech nižších tisíců. Jsou to mzdové náklady, opotřebení stroje nebo pohonné hmoty. Prostředky na úpravu stop jdou z veřejných rozpočtů i od drobných dárců,“ vysvětlil Šmíd s tím, že bude trvat na sjednání nápravy.
Samotní řidiči se později spolku přihlásili a nabídli pomoc. „Auta se jim podařilo vyprostit a posádky se zachovaly nevídaným způsobem. Sami nabídli, že poškozený úsek ručně opraví. Sobotní odpoledne strávili zahazováním kolejí,“ nastínil Šmíd, podle kterého to stačilo na zahlazení toho nejhoršího.
Stopy nově chrání zákon
„To, co udělali, už nikdo nesmaže, ale snaha napravit vlastní chybu je cesta, kterou respektujeme. I když si ceníme odpolední brigády s lopatami, zákon mluví jasně,“ doplnil Šmíd s tím, že od 1. ledna chrání strojově upravené běžecké stopy zákon. Ničení stop je nově přestupkem a viníkům hrozí pokuty v řádech tisíců korun.
„Stává se to téměř každou zimu, že do stop někdo vjede, ať už jsou to auta, čtyřkolky nebo motorky. Často to taky ničí chodci, psi, někdy tam jedou koně. Často si ani neuvědomují, že to ničí,“ objasnil Šmíd a dodal, že částečně chápe tamní obyvatele, kterým vadí, že se nemohou v areálu projít.
„Když se ale člověk zamyslí a koukne do mapy, vždycky najde i jiné okruhy. Jde jen o pár týdnů, kdy máme dobré sněhové podmínky,“ uzavřel Šmíd.