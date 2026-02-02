Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Autor:
  15:04
Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně nabídli pomoc při opravách.

„Auta poškodila trať natolik, že se po ní nedalo jezdit. Respektive to bylo nebezpečné. Ten, kdo to nečekal a sjížděl z kopce dolů, se tam mohl zranit. Pohledově to je taky ošklivé, jako oraniště,“ přiblížil předseda spolku Ski Polevsko Jan Šmíd.

Spoušť na trati našel skútrař, který ji upravoval. Řidiči poničili zhruba kilometr a půl stopy. Případem se zabývají policisté. „Můžu potvrdit, že nás správce stopy do Polevska v sobotu přivolal. To, co nám oznamoval jsme si ověřili,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)
Samotní řidiči se později spolku přihlásili a nabídli pomoc. (31. ledna 2026)
Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. (31. ledna 2026)
Noční jízda tří aut na Polevském vrchu zničila běžkařskou trať
4 fotografie

Auta po projetí části stopy zapadla ve sněhu. „Vozidla se na místě stále nacházela, řidiči tam nebyli. Zkontaktovali jsme je, aby se dostavili k projednání přestupku,“ dodala Baláková.

Výši škody, kterou řidiči způsobili, předseda spolku Šmíd ještě nezná. „Bude to v řádech nižších tisíců. Jsou to mzdové náklady, opotřebení stroje nebo pohonné hmoty. Prostředky na úpravu stop jdou z veřejných rozpočtů i od drobných dárců,“ vysvětlil Šmíd s tím, že bude trvat na sjednání nápravy.

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Samotní řidiči se později spolku přihlásili a nabídli pomoc. „Auta se jim podařilo vyprostit a posádky se zachovaly nevídaným způsobem. Sami nabídli, že poškozený úsek ručně opraví. Sobotní odpoledne strávili zahazováním kolejí,“ nastínil Šmíd, podle kterého to stačilo na zahlazení toho nejhoršího.

Stopy nově chrání zákon

„To, co udělali, už nikdo nesmaže, ale snaha napravit vlastní chybu je cesta, kterou respektujeme. I když si ceníme odpolední brigády s lopatami, zákon mluví jasně,“ doplnil Šmíd s tím, že od 1. ledna chrání strojově upravené běžecké stopy zákon. Ničení stop je nově přestupkem a viníkům hrozí pokuty v řádech tisíců korun.

„Stává se to téměř každou zimu, že do stop někdo vjede, ať už jsou to auta, čtyřkolky nebo motorky. Často to taky ničí chodci, psi, někdy tam jedou koně. Často si ani neuvědomují, že to ničí,“ objasnil Šmíd a dodal, že částečně chápe tamní obyvatele, kterým vadí, že se nemohou v areálu projít.

„Když se ale člověk zamyslí a koukne do mapy, vždycky najde i jiné okruhy. Jde jen o pár týdnů, kdy máme dobré sněhové podmínky,“ uzavřel Šmíd.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:04

V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti

Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny...

Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou téměř třiceti krátkých příběhů je bývalá dlouholetá ředitelka Krajské vědecké knihovny Věra...

2. února 2026  11:04

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

1. února 2026  15:33

Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou

Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou přípravu do Chrastné. Chtějí zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň napojit trasu na Zelenou...

1. února 2026  8:09

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Premium
Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na zimní olympiádě v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém...

1. února 2026

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:45

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.