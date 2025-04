Sedm seknutí do jmen zabitých dětí. Policie hledá svědky poškození památníku

Památník s názvem Dětem, které nepoznaly svět stojí na louce nedaleko lomu od února roku 2024, a to na místě bývalého koncentračního tábora z druhé světové války. Na jeho poničení upozornil na začátku dubna Ivan Rous, historik a publicista ze Severočeského muzea v Liberci, který se následně obrátil na policii.

„Do památníku bylo nejméně sedmkrát zaseknuto ostrým předmětem. Deska, na níž je uveden text se jmény obětí holokaustu a popis události, bude muset být znovu odlita,“ říká policejní mluvčí Klára Jeníčková. Podle ní se škoda vyšplhala na 58 080 korun.

Policisté po neznámém vandalovi pátrají a o pomoc prosí i veřejnost. A to i proto, že nevědí, kdy přesně měl být památník poničen.

„Kdokoli byl přítomen uvedenému jednání, nechť se nám přihlásí se svým svědectvím prostřednictvím linky 158, na telefonním čísle 974 467 200 nebo na kterékoli služebně policie v Liberci. Jakékoli informace k případu nám mohou pomoci k jeho objasnění,“ pokračuje Jeníčková a podotýká, že policie případ vyšetřuje jako poškození cizí věci.

Náměstkyně: Byl to rasistický čin

Poškození památníku už před časem odsoudila řada lidí. „Mně to přijde mimořádně smutné. Nevím, komu tady překáží připomenutí osudů lidí, kteří se provinili jenom tím, že byli jiné národnosti, v tomto případě romské, a kteří nepřežili válku,“ uvedl před časem hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Poničení památníku veřejně odsoudila hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová. „Je pro mě nepochopitelné, že někdo udělá něco takového. A že bych si myslela, že to byl vandal? Ne, tohle byl záměrný, rasistický čin. V tom místě rozhodně nešel jen tak někdo se sekerou kolem. Hanba!“ zmínila náměstkyně.

Čin odsoudil i Jan Cverčko, ředitel Asociace romských představitelů Libereckého kraje. „Myslím si, že to byl nějaký hloupý vandal. Nebylo by to poprvé, co se kluci napijou a jdou zničit například hřbitov. Není to první památník, který byl kdy poničený. Ale možná to byl skutečně někdo, kdo je naštvaný na Romy, a šel se vybít,“ zamyslel se Cverčko.