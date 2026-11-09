Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřeli ve vězení, třetího zastřelili. Poláci pátrali po ostatcích vojáků

Matěj Klimša
  10:12
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Polští badatelé hledali na českolipském hřbitově ostatky tří vojáků, kteří byli součástí odboje za nezávislost Polska. V České Lípě byli pohřbení po skončení druhé světové války.

„Cílem práce je identifikovat pohřebiště, lokalizovat a zabezpečit ostatky a usnadnit jejich identifikaci. Cílem je také obnovit památku těchto osob a zajistit jim důstojný pohřeb,“ vysvětlil smysl hledání ostatků polský Úřad Institutu národní paměti pro vyhledávání a identifikaci.

Pokud se potvrdí, že nalezené ostatky patří hledaným vojákům, chtějí je pracovníci institutu exhumovat a pohřbít s poctami v Polsku. Výkopové práce na městském hřbitově prováděli pracovníci polského Institutu národní paměti.

„Na akci spolupracuje město Česká Lípa kromě Institutu národní paměti ještě i s odborem pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR. Práce probíhaly v blízkosti starého kolumbária a také vsypové loučky a nijak nenarušily chod hřbitova,“ přiblížila českolipská mluvčí Kristýna Kňákal Brožová.

Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)
Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)
Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)
Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)
6 fotografií

Piotr Radziejowski a Witold Lew, dva z hledaných vojáků na městském hřbitově, byli podle archivních dokumentů součástí Zemské armády.

„Oba patřili k oddílu Tadeusze Kuncewicze s krycím jménem Podkowa, jehož vojáci se v roce 1945 pokusili dostat do americké okupační zóny. Po předání československým bezpečnostním orgánům a pokusu o útěk při převozu byli dopadeni a uvězněni v České Lípě,“ popsala mluvčí města.

Radziejowski zemřel ve vězeňské nemocnici v červenci roku 1946, Lew pak v listopadu téhož roku. „Pátrání se týká i třetího polského vojáka, který podle dosavadních zjištění procházel oblastí České Lípy se skupinou vojáků pod velením Hieronima Dekutowského s krycím jménem Zapora. Byl zastřelen v říjnu 1945,“ dodali polští badatelé.

Třetí voják je v archivních dokumentech uváděn pod různými jmény, určit jeho totožnost proto vyžaduje další výzkum. „Z iniciativy místní samosprávy byl na jeho počest zřízen památník. Archivní materiály však naznačují, že místo jeho skutečného pohřbení se může nacházet v jiné části stejného pozemku,“ objasnili badatelé z polského institutu.

Exhumace oběti liptaňské tragédie

Polský Institut národní paměti je státní organizací, která se věnuje výzkumné, archivní a vzdělávací práci. „Mezi jeho zákonem stanovené úkoly patří dokumentování nacistických a komunistických zločinů, uchovávání památky jejich obětí a připomínání bojů za nezávislost Polska i osobností, které se zasloužily o svobodu, včetně účastníků odboje,“ nastínila Kňákal Brožová.

V rámci spolupráce s českými organizacemi se podařilo exhumovat české oběti takzvané liptaňské tragédie z roku 1938 (útok zradikalizovaných Němců na četnickou stanici a následné zavraždění šesti českých neozbrojených příslušníků Stráže obrany státu, pozn. red.) v polských Hlubčicích.

„V současné době probíhají práce na hřbitově v Ratiboři (Racibórz), kde jsou pohřbeni čeští odbojáři z období druhé světové války,“ uzavřela mluvčí.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...

Oční sanatorium je pryč. Na kraji Liberce vyroste Alzheimer centrum

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer...

V liberecké části Machnín začala výstavba Alzheimer centra za 250 milionů korun. Nové zařízení nabídne 150 lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokončení plánuje developerská společnost DolceVita...

Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Hruboskalsko v Českém ráji

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, kterou držel od roku 2015. Rozhodla o tom Rada globálních geoparků, podle které se nepodařilo odstranit problémy, kvůli kterým před dvěma lety geopark dostal...

Zemřeli ve vězení, třetího zastřelili. Poláci pátrali po ostatcích vojáků

Polští badatelé pátrali na českolipském hřbitově po hrobech vojáků. (říjen 2026)

Polští badatelé hledali na českolipském hřbitově ostatky tří vojáků, kteří byli součástí odboje za nezávislost Polska. V České Lípě byli pohřbení po skončení druhé světové války.

9. listopadu 2026  10:12

Vždyť je to za lajnou, tati! Kozlové se nezapřeli, v zápase oba dostali žlutou

Jablonecký trenér Luboš Kozel diriguje své svěřence během zápasu s Mladou...

Na lavičce domácích fotbalistů Jablonce trenér Luboš Kozel, na hřišti v dresu Mladé Boleslavi jeho syn David. Další prvoligová rodinná bitva, která nabídla jednu drobnou kontroverzi, skončila v duelu...

9. listopadu 2026  8:30

Jablonec - Mladá Boleslav 0:0, hosté popáté bez porážky, duel vítěze nenašel

Sestřih zápasu
Jablonecký útočník Chramosta (v zeleném) svádí souboj s hostujícím Karafiátem.

Neatraktivní zápas na severu Čech nepřinesl ani góly, a tudíž ani vítěze. Fotbalisté Jablonce remizovali ve 14. kole Chance Ligy s Mladou Boleslaví 0:0. Hosté prodloužili sérii bez porážky na pět...

8. listopadu 2026  14:30,  aktualizováno  17:18

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

8. listopadu 2026,  aktualizováno 

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

ilustrační snímek

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí...

8. listopadu 2026  11:01

Liberec - Bohemians 1:0, domácí zastavili sérii Pražanů, rozhodla Kušejova penalta

Sestřih zápasu
Zleva Mathews Banda (Bohemians) stíhaný Azizem Kayondem z Liberce.

Pětkrát v řadě neprohráli, ve 14. ligovém kole však fotbalisté Bohemians narazili v Liberci. Severočeši na domácí půdě zvítězili 1:0, když v 72. minutě rozhodl z penalty Kušej. V neúplné tabulce se...

7. listopadu 2026  16:54,  aktualizováno  17:41

Z liberecké školky až na Netflix. Steve a Maggie pobláznili miliony dětí

Premium
Halloween v podání Steva a Maggie

Projekt, který začínal před dvaceti lety jako pomůcka pro výuku angličtiny, se dostal na Netflix. Z videí se Stevem a Maggie z Liberce se učí angličtinu miliony dětí napříč světem. Jeho zakladatelé...

7. listopadu 2026,  aktualizováno 

Liberec chce zpět restauraci nad kinem Varšava. Nabídne za ni až 15 milionů

Interiér restaurace nad kinem Varšava (archivní snímek)

Restaurační prostory v památkově chráněné budově kina Varšava by rád koupil Liberec. Jedná se o přístavbu nad kinem, známou dříve jako Maškovka, dnes se na místě nachází Restaurace a Pizzerie...

6. listopadu 2026  16:19

Lipo vzpomíná na Slováčkovou i Stypku, do klipu přizval dětský sbor

Videoklip, jehož námětu a režie se ujal sám interpret, vznikal během letního...

Liberecký hudebník Lipo přichází s novým videoklipem k písni Vlaštovky, na kterém spolupracoval s dětským pěveckým sborem Severáček. Osobně laděná skladba vychází ze zkušenosti se ztrátou blízkých...

6. listopadu 2026  10:31

Masožravka na vlastní kůži. Návštěvníci botanické se dotknou odolné láčkovky

Láčkovka v botanické zahradě

Jak reaguje masožravá rostlina na lidský dotek, zjistí návštěvníci Botanické zahrady Liberec. Pasti Nepenthes truncata, jedné z největších láčkovek světa, dorůstají až do čtyřiceticentimetrové délky....

5. listopadu 2026  15:49

Oční sanatorium je pryč. Na kraji Liberce vyroste Alzheimer centrum

Na místě bývalé oční léčebny v Liberci-Machníně vyroste do dvou let Alzheimer...

V liberecké části Machnín začala výstavba Alzheimer centra za 250 milionů korun. Nové zařízení nabídne 150 lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokončení plánuje developerská společnost DolceVita...

5. listopadu 2026  11:22

Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Hruboskalsko v Českém ráji

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, kterou držel od roku 2015. Rozhodla o tom Rada globálních geoparků, podle které se nepodařilo odstranit problémy, kvůli kterým před dvěma lety geopark dostal...

4. listopadu 2026  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.