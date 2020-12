Poláci našli skulinu, jak obejít nesouhlas Česka s dolem Turów

„Turówu končí povolení k těžbě v dubnu 2020. Jenže proces na rozšíření těžby na dalších 25 let má zpoždění. Začíná být jasné, že do dubna nic nezískají. Proto si teď dali žádost o prodloužení těžby na dalších šest let pouze v prostoru, kde těží dnes. Spoléhají tak na to, že do současného stavu jim nemáme co mluvit,“ řekl mluvčí hnutí Greenpeace Lukáš Hrábek.

„Podle mě PGE spustilo záložní plán. Pochopili, že povolení k rozšíření nebude tak rychle, jak potřebují. A jsou připraveni podniknout všechny kroky, které mají k dispozici, bez ohledu na naše námitky,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj se přitom o novém kroku PGE dozvěděl náhodou. Poláci o něm oficiálně neinformovali.

„České ministerstvo životního prostředí by mělo co nejrychleji reagovat, aby ochránilo zájmy svých občanů. Mělo by proti postupu polských úřadů protestovat, stěžovat si u Evropské komise,“ řekl Hrábek.