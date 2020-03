Poláci potají povolili další těžbu v dole Turów, i přes nesouhlas Čechů

Novým rozhodnutím ale PGE získala šest let k dobru, kdy může těžit, aniž by potřebovala novou licenci. Poláci přitom nebrali v úvahu nesouhlas vlády České republiky s rozšířením dolu, ani fakt, že případem se teď zabývá i Evropská komise. Do Bruselu šla před několika týdny petice obyvatel Libereckého kraje, kteří s další těžbou v Turówě nesouhlasí. Podepsalo ji přes 13 tisíc lidí.

„Je vidět, že polská strana si jednoduše dělá, co se jí zlíbí. Doufám, že se to dostane až k Evropskému soudnímu dvoru,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pro životní prostředí. Polsko totiž k rozhodnutí o pokračování v těžbě bez licence nikoho nepřipustilo.

„Chtěli jsme být účastníky řízení, ale sdělili nám, že to je jen jejich věc. Neuspělo ani naše ministerstvo životního prostředí. To, že PGE povolili další těžbu, jsme se dozvěděli z polských médií. Vlastně ani nevíme, co přesně v tom dokumentu stojí a jakým způsobem byla těžba v Turówě prodloužena. Elektronicky totiž není zveřejněn,“ řekl hejtman Martin Půta.

Polské úřady přitom svými kroky porušují evropské právo. Těžba v Turówě má totiž přeshraniční dopad. Negativní vliv má důl hlavně na obce na Hrádecku, Chrastavsku a Frýdlantsku, kde kvůli tomu hrozí ztráta podzemní vody.

„Je zřejmé, že Polsko dělá vše pro to, aby pokračování v těžbě zajistilo, a to bez ohledu na polské i evropské právo. Jsme svědky porušování nebo ohýbání zákonů a směrnic podle toho, jak Polsko zrovna potřebuje. K dispozici je také velmi omezený přístup k jakýmkoli informacím, odmítnuty byly i požadavky české vlády na spoluúčast v projednávání. Takový přístup je zcela v rozporu se stanovenými povinnostmi,“ uvedla Petra Urbanová, právnička společnosti Frank Bold Advokáti, kterou si Liberecký kraj najal k řešení problémů kolem Turówa.

„Způsob, jakým PGE postupuje, je neuvěřitelný především proto, že Česko a Polsko jsou partnerské země v Evropské unii a koneckonců i v rámci Visegrádské čtyřky. Věříme, že Evropská komise nepřipustí, aby si z její legislativy dělala jedna z členských zemí trhací kalendář,“ zmínil Milan Starec z obce Uhelná, která s dolem bezprostředně sousedí.