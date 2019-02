Boj o bazén v Liberci pokračuje. Za jeho záchranu bojuje už i petice

Zastupitelstvo kvůli tomu odsouhlasilo založení pracovní skupiny, která má koncepčně vyřešit, jak to s bazény v Liberci v budoucnu bude.

„Máme za to, že se při projektování rekonstrukce městského bazénu postupovalo dosud poněkud živelně, a že se nebraly ohledy na finanční možnosti města. Projektování jsme proto museli zastavit a budeme začínat znovu. To samé se děje u zavřeného bazénu na škole Švermova. Je potřeba, aby se k tomu začalo přistupovat koncepčně,“ vysvětlil vznik pracovní skupiny primátor Jaroslav Zámečník.

Podle jeho náměstka Ivana Langra bylo pro radní překvapením, že se projektanti dostali u Švermovy s náklady tak vysoko.

„V dubnu 2018 se mluvilo o třiceti milionech, což už tehdy bylo nad možnosti města. A najednou to má být sedmdesát až osmdesát milionů. Celá přístavba na Švermově je v nevyhovujícím stavu. Nejde jen o bazén. Jsou tam také dvě tělocvičny, které potřebují opravu, takže je otázkou, kam až by ta cena vyšplhala, “ sdělil Langr.

Pracovní skupina se ale nemá zajímat jen o městský bazén a ten na Františkově. V Liberci jsou ještě tři malé bazény na ZŠ Ještědská, Sokolovská a Dobiášova. Nejsou ovšem tak velké jako „pětadvacítka“ na Švermově.

„Problém je, že i tyto bazény jsou na hranici životnosti a investice do nich představují dalších 35 milionů. Musíme proto zvážit, zda má město do budoucna školní bazény provozovat, nebo ne. Bavíme se tu až o jedné miliardě korun, když sečteme rekonstrukci městského bazénu a všech těch školních,“ zdůraznil Zámečník.

V pracovní skupině tak budou kromě zástupců města i ředitelé škol a zástupci sportovních plaveckých oddílů.

„Pro nás je nemyslitelná představa, že dva roky bude zavřený velký bazén a Švermova se neopraví. Nebudeme mít kde trénovat, to je pro nás likvidační. Návrh ať jezdíme do Jablonce je úsměvný, ten kapacitně nestačí už teď a v bazénu na Ještědské, který má třináct metrů, nic nenatrénujeme,“ uvedl Petr Kořínek, předseda plaveckého oddílu TJ Slavia.

Plavci proto už dlouho volají po tom, aby se deset let zavřený bazén na ZŠ Švermova znovu otevřel.

A chce to i občanská iniciativa nazvaná Nechceme Liberec bez bazénu. Podle ní se dá bazén na ZŠ Švermova opravit za mnohem méně, než ukázala studie.

Po internetu už také koluje petice, která se dožaduje přehodnocení přístupu k bazénu na Františkově. Přímo na zastupitelstvo si kvůli tomu přišlo stěžovat i několik občanů.

„Před volbami jsme slyšeli sliby, že se bazén na Františkově opraví. Teď se nejen nemá opravit, ale možná se pohřbí i další školní bazény, protože jsou zastaralé. Tady jde ale o plaveckou gramotnost našich dětí. Je to stejně důležité, jako umět číst a psát. Nejde o investice do rozmařilostí, ale do zdraví obyvatel,“ přišla se bazénu na ZŠ Švermova zastat praktická lékařka Veronika Braierová.

Jestli se pracovní skupina dobere stejného závěru, zatím není jisté. Jen dohadování o tom, kdo má být členem skupiny a kdo ne, zabralo zastupitelům hodinu a půl.