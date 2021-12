Hledá se agresor s nožem, který mámil z lidí na nádraží v Liberci peníze

Neznámý muž se 2. listopadu před šestou hodinou ranní obrátil s prosbou cestujícího, který se nacházel v hlavní hale vlakového nádraží. Požadoval po něm zapůjčení hotovosti s tím, že mu ji ještě tentýž den a s provizí vrátí.

„Pachatelova dotěrnost a neústupnost se stupňovala s tím, jak cestující jeho neustálé požadavky odmítal. Doprovázel jej a snažil se mu zastoupit cestu k peronům nádraží,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Agresivní muž poté na cestujícího vytáhl nůž a začal mu prohledávat kapsy u bundy. V tu chvíli se však okrádanému podařilo a utekl do vlaku, kam ho agresor již nepronásledoval.

Téměř totožný případ se na nádraží odehrál hned následujícího dne. Poté, co muž opět požadoval peníze, které mu dotyčný nechtěl dát, demonstrativně ukázal nůž. „To však stačilo na to, aby se mladý cestující cítil ohrožený natolik, že mu peníze vydal. Celkem 1 200 korun,“ upřesnili policisté. Jakmile pachatel dostal peníze, přemlouvání k dalšímu poskytnutí hotovosti pokračovalo, v tu chvíli však cestující už stihl nastoupit do vlaku.

Policisté zveřejnili popis i fotografii muže a žádají svědky o pomoc. Pachatel měl na sobě tmavé kalhoty a tmavou mikinu s kapucí s logem „Tommy Hilfiger“ na prsou. Na nohou měl černé plátěné boty s bílými tkaničkami a pruhem na boku, na hlavě černo-bílou kšiltovku s nápisem „Jordan“. Mluvil plynule česky. Pod levým okem měl vytetovaný křížek, zároveň měl tetování také na předloktí.

Policisté varují, aby se lidé muže nesnažili zadržet. „Zároveň také žádáme případné další cestující, kteří byli v odjezdové hale nádraží ČD v Liberci a zaznamenali pohyb této osoby v obou uvedených případech, aby se nám ozvali,“ napsali na webu policie kriminalisté.

Pachateli v případě dopadení a následného odsouzení hrozí trest odnětí svobody za přečin loupež v rozmezí od dvou do deseti let.