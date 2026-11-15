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Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice

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  11:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Čtrnáct lidí muselo v neděli ráno opustit svůj domov v ulici 1. máje v Liberci. Důvodem byl nález dělostřelecké munice. Zásah složek Integrovaného záchranného systému omezil dopravu, zhruba hodinu a půl nejezdila tramvaj. Při události se nikdo nezranil.

„Po osmé hodině ranní jsme přijali oznámení, že na třídě 1. máje byl při vyklízení domu nalezen předmět připomínající munici. Proběhla evakuace osob z domu, byl zajištěn bezpečný perimetr, bezpečnost osob a také byla zastavena doprava v blízkém okolí,“ shrnula policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Na místo přijel policejní pyrotechnik z Milovic, který podle Šrýtrové zjistil, že se jedná o dělostřeleckou střelu (73 mm) bez aktivní muniční náplně. Tu převezl do muničního skladu.

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„Spolupracovali jsme s policií při nálezu předmětu připomínajícího munici. Celkem jsme evakuovali jedenáct dospělých osob, tři děti a jednoho psa,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů Petra Knížková s tím, že zasahovali jak profesionální hasiči z Liberce, tak ze Správy železnic. K dispozici byl také evakuační autobus z Jablonce nad Nisou.

Doprava byla podle policie omezena zhruba od 8:20 do 10 hodin. Nyní jsou již všechny jednotky na základnách a ulice je opět průjezdná.

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Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice

ilustrační snímek

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