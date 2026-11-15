Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice

„Po osmé hodině ranní jsme přijali oznámení, že na třídě 1. máje byl při vyklízení domu nalezen předmět připomínající munici. Proběhla evakuace osob z domu, byl zajištěn bezpečný perimetr, bezpečnost osob a také byla zastavena doprava v blízkém okolí,“ shrnula policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Na místo přijel policejní pyrotechnik z Milovic, který podle Šrýtrové zjistil, že se jedná o dělostřeleckou střelu (73 mm) bez aktivní muniční náplně. Tu převezl do muničního skladu.
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„Spolupracovali jsme s policií při nálezu předmětu připomínajícího munici. Celkem jsme evakuovali jedenáct dospělých osob, tři děti a jednoho psa,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů Petra Knížková s tím, že zasahovali jak profesionální hasiči z Liberce, tak ze Správy železnic. K dispozici byl také evakuační autobus z Jablonce nad Nisou.
Doprava byla podle policie omezena zhruba od 8:20 do 10 hodin. Nyní jsou již všechny jednotky na základnách a ulice je opět průjezdná.