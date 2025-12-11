Muž poblíž základní školy kolem sebe mával noži, policie hledá svědky

Policie hledá svědky události, kdy muž v blízkosti tanvaldské základní školy vyhrožoval kolemjdoucím. v Každé ruce přitom držel kuchyňský nůž, mával s nimi ve vzduchu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Most

Výtržnictví se dopustil podle policistů čtyřiačtyřicetiletý muž v ulici U Stadionu v úterý 25. listopadu kolem 11. hodiny dopoledne.

„Pokřikoval a nadával náhodným kolemjdoucím, přičemž v každé ruce držel kuchyňský nůž. S těmito přibližně třiceticentimetrovými noži mával ve vzduchu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policie z Obvodního oddělení v Tanvaldu sdělila agresorovi ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. „Za obdobný skutek již byl v minulosti Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pravomocně odsouzen,“ podotkla Sochorová s tím, že se incident na veřejně přístupném místě obešel bez zranění.

Agresor s nožem vyhrožoval lidem na pouti, pak vyřadil z provozu atrakci

Podezřelému hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.

Tanvaldští policisté nyní žádají o pomoc případné svědky, kteří mají jakékoliv informace či poznatky ke zmíněné situaci či k jednání podezřelého.

„Ať je sdělí telefonicky na bezplatné lince 158 nebo osobně přímo policistům na služebně Obvodního oddělení v Tanvaldu, případně telefonicky na telefonu 974 480 200,“ vyzvala Sochorová.

