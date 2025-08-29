Kvůli pádu lanovky na Ještěd policie začala stíhat firmu, ta si podala stížnost

  12:52aktualizováno  13:12
Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala stíhat jednu právnickou osobu. Ta si proti tomu podala stížnost. V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Nehoda se stala v říjnu 2021. Na místě tehdy zemřel průvodčí, který byl v kabině sám. Dalších 14 lidí z jiné kabiny vyvázlo bez zranění.

Kabina lanovky se zřítila 31. října 2021 kolem půl druhé odpoledne. Na vině bylo přetržené tažné lano. Zatímco kabinu s cestujícími její průvodčí včas zastavil, druhý v troskách zahynul.

Policie v souvislosti s tragickým pádem začala na konci července stíhat jednu právnickou osobu. Čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Firma si proti tomu podala stížnost.

Dnes na to upozornil server iRozhlas a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr.

V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti.

V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi jedna firma. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíhání u dvou obviněných zastaveno a jedním z nich byla právě právnická osoba, což byly České dráhy (ČD). Zda nyní opět čelí obvinění, Látr nesdělil.

