Kvůli pádu lanovky na Ještěd policie začala stíhat firmu, ta si podala stížnost

Kabina lanovky se zřítila 31. října 2021 kolem půl druhé odpoledne. Na vině bylo přetržené tažné lano. Zatímco kabinu s cestujícími její průvodčí včas zastavil, druhý v troskách zahynul.
Policie v souvislosti s tragickým pádem začala na konci července stíhat jednu právnickou osobu. Čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. Firma si proti tomu podala stížnost.
Dnes na to upozornil server iRozhlas a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr.
V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti.
V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi jedna firma. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíhání u dvou obviněných zastaveno a jedním z nich byla právě právnická osoba, což byly České dráhy (ČD). Zda nyní opět čelí obvinění, Látr nesdělil.
Vyjádření dopravce zjišťujeme.