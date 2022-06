V terénu ubude hlídek, vadí starostům u hranic s Polskem spojování služeben

Za vše může nepříznivý trend v počtu policistů v Libereckém kraji a výhled, kam až nedostatek policistů může dojít. Celý rok probíhala u policie důkladná analýza, jak službu pořádkové policie zefektivnit, třeba i za pomoci nových technologií.

Jedním z výsledků analýzy je teď pilotní projekt, v rámci kterého dochází na území kraje ke spojování některých obvodních oddělení. Někteří starostové jsou ale kvůli tomu nespokojení.

Nesouhlasný otevřený dopis už odešel z Nového Města pod Smrkem, kde se obvodní oddělení spojilo s Hejnicemi. Teď v protestech pokračuje devět starostů z Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, konkrétně z Hrádku, Chrastavy, Bílého Kostela, Chotyně, Kryštofova Údolí, Mníšku, Nové Vsi, Rynoltic, Stráže nad Nisou a také osadní výbor z Machnína.

Nelíbí se jim, že se v dubnu spojila obvodní oddělení v Hrádku a Chrastavě, která byla dosud samostatná a měla své rajony. Teď Chrastava spadá pod Hrádek.

„Slučování oddělení považujeme za chybný krok, cestu zpět. Zhorší se tím dostupnost pro občany a zvýší dojezdová vzdálenost, v terénu bude méně hlídek,“ poukazuje starosta Hrádku Josef Horinka.

Otevřeným dopisem se tak starostové obracejí nejen na policejního prezidenta Martina Vondráška, ale i na ministra vnitra Víta Rakušana a premiéra Petra Fialu.

„O sloučení oddělení jsme se dozvěděli až ve chvíli, kdy k němu došlo. Nikdo s námi nic neprobíral, nesouhlasíme s tím,“ uvedla starostka Stráže nad Nisou Daniela Kysilková.

„Máme stejnou zkušenost, nikdo nás s tím, co se chystá, neseznámil. Sloučení je chyba. Hlídka má teď na starosti mnohem větší území, když bude něco řešit v Rynolticích, bude chybět na druhém konci u nás,“ řekl starosta Mníšku Roman Slezák.

Policejní ředitel: K zániku nedochází

Podle ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Ondřeje Musila ale k žádnému rušení policie v daných místech nedochází, za spekulace považuje i zhoršení dojezdových časů hlídek.

„V porovnání s dojezdovými časy za uplynulý rok se letos nijak nezměnily a zůstávají na stejných číslech. Cílem optimalizace bylo nastavení výkonu služby tak, aby byl více efektivní, dostupný pro občany a v případě potřeby také rychlejší. Dvě oddělení jsou pod jedním velitelem i logistickou strukturou, takže reálně došlo k tomu, že minimálně dva policisté navíc se nyní mohou věnovat běžnému výkonu služby, čili jsme ji posílili. K žádnému zániku obvodních oddělení v daných místech nedochází,“ uvedl Musil.

S tím ale nesouhlasí senátor a starosta Chrastavy Michael Canov. Například o víkendu neslouží podle něj na služebně v Chrastavě nikdo. „Je tam jen policista v pracovní dny, a to ještě jen sedm a půl hodiny denně, jinak nic,“ řekl Canov.

Jako příklad uvádí situaci, ke které došlo v Chrastavě minulý víkend. „O půlnoci tam v baru napadlo osm lidí jednoho muže. Protože obvodní oddělení už v Chrastavě není, volali do Hrádku. Hrádek ale volal zpátky do Chrastavy na městskou policii, kde zrovna náhodou byl jeden strážník. Což bylo neuvěřitelné štěstí, protože městská policie nedrží služby 24 hodin denně. Ten strážník musel sám vtrhnout do toho podniku a držet tam v šachu těch osm násilníků, dokud nedojela policie z Hrádku. Kdyby zůstala policie v Chrastavě, byli by tam hned,“ popisuje Canov.

Podobnou zkušenost má i starosta Horinka z Hrádku. „Naše městská policie teď musí zasahovat i u případů, které dřív řešila státní policie. Jde o různé krádeže či přestupky s drogami. Není ale možné, aby strážníci suplovali to, co má dělat Policie České republiky,“ tvrdí Horinka.

Naštvaní starostové však zdůrazňují, že jejich protest není namířen proti policii. „Víme, že jsou v obtížné situaci, že mají výkon služby ztížený, že jich je málo. My jen požadujeme, aby to fungovalo ve stejném modelu jako před optimalizací. Slučování oddělení je špatný krok,“ dodal Canov.